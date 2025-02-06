Цей аеродром росіяни також використовують для обслуговування авіатехніки, яка виконує завдання у районах Запорізької та Херсонської областей.

Сили оборони уразили аеродром "Приморсько-Ахтарськ" у Краснодарському краї РФ, який ворог використовує для пусків безпілотників типу Shahed по території України.

Про ураження аеродрому російських окупантів повідомив Генштаб ЗСУ у соцмережі. "Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 6 лютого уразили аеродром "Приморсько-Ахтарський" у Краснодарському краї РФ", - заявили у Генштабі.

Зауважується, що це об’єкт оперативного базування авіаційних засобів. Він використовується для зберігання, підготовки та пусків БпЛА типу Shahed по території України, а також для обслуговування авіатехніки, яка виконує завдання в районах Запорізької та Херсонської областей.

"Підтверджено влучання та вибухи в районі цілі. Виникла пожежа. Результати ураження уточнюються", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі також підкреслили, що удари по об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії Росії проти України та терорі цивільного населення, триватимуть.

Атаки на об'єкти на території РФ

У ніч на 5 лютого українські дрони також прилітали в Краснодарський край Росії. Їх ціллю був нафтопереробний завод. Унаслідок прильоту на об'єкті виникла пожежа.

Водночас цієї ночі дрони атакували місто Приморсько-Ахтарськ, де розташований військовий аеродром. Місцеві жителі Краснодарського краю та російські телеграм-канали повідомили про пожежу в районі летовища. Місцеві повідомляли, що чули проліт щонайменше трьох безпілотників.

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