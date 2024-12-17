Експерт розповів про своє здивування після того, як командувач СБС заявив про лазерну зброю.

Розробка лазерної зброї є "складним проєктом" - цей процес, зокрема, пов'язаний із безліччю технологічних викликів, заявляє директор Defense Express Сергій Згурець. Через це у нього викликало здивування, що про наявність в України лазерної зброї всім повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський, а не президент України Володимир Зеленський.

"Питання лазерної зброї залишається відкритим, хоча є заява від Сухаревського, що існує система "Тризуб". Це лазерна система, яка має дію на відстань до 2 км і може знищувати навіть літаки. Я здивований, що про це заявив Сухаревський, а не президент, тому що, якби справді був такий прорив у створенні лазерного озброєння в Україні за такий короткий час, це було б значним досягненням", - зазначив Згурець в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, крім України, у списку країн, які володіють і тестують лазерну зброю, перебувають США, Велика Британія та Німеччина. Наприклад, Сполучені Штати використовують лазер, потужністю близько 50 кВт, на одному зі своїх кораблів. Його дальність - до 1,6 км.

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У Великій Британії розробка називається Dragonfire і її радіус дії, як і у "Тризуба", становить 2 кілометри.

"До речі, повідомлялося, що лазер може бути переданий в Україну для експериментальних або бойових випробувань. Про це заявляв британський міністр оборони минулого року. Цей лазер британці розробляють ще з 2017 року, і він може утримувати лазерний пучок на відстані 2 км у діаметрі до 2 см, що дозволяє знищувати повітряні цілі", - зазначає експерт.

Згурець заявив, що детальної інформації про те, чи є лазерна зброя в України, він не знає. Експерт був присутній на всіх виставках озброєння, а також контактував з американськими виробниками, тому знав "про потенціал лазерної техніки України".

"Якщо дійсно в таємничому форматі нам вдалося створити таку систему озброєнь, то це був би великий прорив. Я досі здивований учорашньою заявою Сухаревського. Сподіваюся, що ця заява має певне практичне підґрунтя, і побачимо, як це проявить себе на полі бою", - наголосив він.

Що відомо про лазерну зброю

Раніше УНІАН повідомляв про прискорення перегонів за розгортання лазерної зброї. Це відбувається через іншу загрозу - проти відносно дешевих безпілотників.

Крім того, у Defense Express з'ясували, чим може бути насправді "Тризуб". Зокрема, увагу варто приділити оголошеній дальності та класу цілей.

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