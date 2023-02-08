Хоча держави-члени ЄС, такі як Данія, Норвегія, Фінляндія та Нідерланди, запропонували відправити танки, вони поки не взяли на себе чітких зобов'язань.

Німеччина все більше стурбована тим, що її європейські союзники не нададуть Україні досить бойових танків Leopard 2 для створення двох батальйонів найближчим часом на тлі підготовки РФ до нового наступу, пише Bloomberg.

При цьому напередодні в уряді ФРН підкреслили, що чекають "швидких" поставок танків Україні. Також у Берліні заявили, що ведуть переговори з країнами, які потенційно можуть передати свої Leopard 2.

Але поки ці обговорення мало що дали, пише агентство. За словами німецького чиновника, крім Німеччини, тільки Португалія зробила конкретну пропозицію направити Leopard 2 Україні найближчим часом. Однак невідомо, скільки машин вона може передати.

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Хоча держави-члени ЄС, такі як Данія, Норвегія, Фінляндія та Нідерланди, запропонували відправити танки, вони поки не взяли на себе чітких зобов'язань.

Танка Leopardдля України - що відомо

У середу уряд Німеччини схвалив поставку до 178 бойових танків Leopard 1. Ці танки повинні надходити зі старих запасів у Німеччині, Данії та Нідерландах.

За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, до літа танків старого покоління в Україні "буде 20-25, до кінця року - близько 80, а протягом 2024 року - понад 100 одиниць".

Разом з тим Bloomberg відзначає, що Leopard 1 буде слугувати радше доповненням і можливим джерелом запасних частин для нинішніх танків Leopard 2, які набагато швидші й краще озброєні і, отже, на думку Німеччини, можуть змінити правила гри у війні.

Танки Leopard 1, як і танки Leopard 2, у будь-якому випадку прийдуть запізно для оборони від весняного наступу російських військових, вважають експерти. Німеччина занадто довго вагалася з постачанням бойових танків і, таким чином, мало допомогла Україні з точки зору політичної стратегії.

На Заході вважають, що наступні шість місяців будуть критичними у російсько-українській війні і визначать, чи піде Путін на переговори.

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