Німеччина все більше стурбована тим, що її європейські союзники не нададуть Україні досить бойових танків Leopard 2 для створення двох батальйонів найближчим часом на тлі підготовки РФ до нового наступу, пише Bloomberg.
При цьому напередодні в уряді ФРН підкреслили, що чекають "швидких" поставок танків Україні. Також у Берліні заявили, що ведуть переговори з країнами, які потенційно можуть передати свої Leopard 2.
Але поки ці обговорення мало що дали, пише агентство. За словами німецького чиновника, крім Німеччини, тільки Португалія зробила конкретну пропозицію направити Leopard 2 Україні найближчим часом. Однак невідомо, скільки машин вона може передати.
Хоча держави-члени ЄС, такі як Данія, Норвегія, Фінляндія та Нідерланди, запропонували відправити танки, вони поки не взяли на себе чітких зобов'язань.
Танка Leopardдля України - що відомо
У середу уряд Німеччини схвалив поставку до 178 бойових танків Leopard 1. Ці танки повинні надходити зі старих запасів у Німеччині, Данії та Нідерландах.
За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, до літа танків старого покоління в Україні "буде 20-25, до кінця року - близько 80, а протягом 2024 року - понад 100 одиниць".
Разом з тим Bloomberg відзначає, що Leopard 1 буде слугувати радше доповненням і можливим джерелом запасних частин для нинішніх танків Leopard 2, які набагато швидші й краще озброєні і, отже, на думку Німеччини, можуть змінити правила гри у війні.
Танки Leopard 1, як і танки Leopard 2, у будь-якому випадку прийдуть запізно для оборони від весняного наступу російських військових, вважають експерти. Німеччина занадто довго вагалася з постачанням бойових танків і, таким чином, мало допомогла Україні з точки зору політичної стратегії.
На Заході вважають, що наступні шість місяців будуть критичними у російсько-українській війні і визначать, чи піде Путін на переговори.