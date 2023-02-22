У майбутньому Іспанія може відправити ще більше танків.

Іспанія планує відправити в Україну шість основних бойових німецьких танків Leopard 2, повідомляє британський телеканал Sky News.

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес сьогодні зробила відповідне оголошення під час виступу перед іспанськими парламентаріями. Вона зазначила, що у майбутньому в Україну можуть відправити ще більше танків.

Leopard 2 для України - що відомо

14 лютого після чергового засідання у форматі "Рамштайн" міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що у питанні надання Україні танків Leopard співпрацюють вісім країн. Це Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди.

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За його словами, союзники зобов'язалися передати Україні бронетехніки і танків на понад "вісім бойових бригад".

Того ж дня голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що 11 країн пообіцяли передати Україні танки.

20 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що у Збройних силах України планують сформувати як мінімум два танкові батальйони, на озброєнні яких будуть Leopard 2.

Норвегія передасть Україні вісім танків Leopard 2.

Польща у найближчі два-три тижні доставить в Україну 14 танків Leopard 2.

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