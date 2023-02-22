Польща доставить в Україну 14 танків Leopard 2 у наступні два-три тижні, як тільки буде завершена підготовка українських військових.

Про це сказав речник міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна, повідомляє американський телеканал CNN. Речник зазначив, що Варшава підтримує відправлення бойових літаків в Україну, але ще доведеться пройти шлях досягнення консенсусу серед країн-членів НАТО.

"Так само, як це було з танками, ми сподіваємося, що ця коаліція буде достатньо великою для підтримки українців усе більшою і більшою мірою. Літаки дуже корисні в українській війні", - сказав Ясіна, зазначивши, що є оптимістом.

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Leopard для України

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що вісім країн співпрацюють у питанні надання Україні танків Leopard. Це Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди. За його словами, союзники зобов'язалися передати Україні бронетехніки і танків на понад "вісім бойових бригад".

14 лютого голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що 11 країн пообіцяли передати Україні танки.

20 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що у Збройних силах України планують сформувати як мінімум два танкові батальйони, на озброєнні яких будуть німецькі танки Leopard 2.

Також очікується формування шести-семи батальйонів, на озброєнні яких будуть танки Leopard 1.

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