Коаліція ще не сформована.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував зустріч з українським колегою Олексієм Резніковим та країнами, які створять альянс довкола передачі ЗСУ бойових танків Leopard, наступного тижня.

"У нас також є спільний проект з Польщею, а саме – ми поставимо Leopard 2A6, Польща – 2A4, і ми домовилися з нашим колегою Маріушем (Блащаком), що разом з Олексієм Резніковим ми зустрінемося наступного тижня. І запросимо на цю зустріч ті країни, які сформують танкову коаліцію з Leopard", – сказав Пісторіус під час зустрічі з главою Міноборони Польщі Маріушем Блащаком, цитує TVN24.

За словами Пісторіуса, "суть полягає в тому, щоб зібрати якомога більше країн у цю коаліцію".

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Він додав, що в цьому контексті вони також говорили з Блащаком про те, як можна спрямувати німецьку військову промисловість на збільшення виробництва для ЗСУ.

Раніше Bloomberg писав, що Берлін переймається, чи вдасться зібрати два батальйони Leopard 2 для України найближчим часом. Наразі чіткі зобов’язання щодо цього дали тільки Німеччина і Португалія.

Танка Leopardдля України - що відомо

У середу уряд Німеччини схвалив поставку до 178 бойових танків Leopard 1. Ці танки повинні надходити зі старих запасів у Німеччині, Данії та Нідерландах.

За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, до літа танків старого покоління в Україні "буде 20-25, до кінця року - близько 80, а протягом 2024 року - понад 100 одиниць".

Разом з тим Bloomberg відзначає, що Leopard 1 буде слугувати радше доповненням і можливим джерелом запасних частин для нинішніх танків Leopard 2, які набагато швидші й краще озброєні і, отже, на думку Німеччини, можуть змінити правила гри у війні.

Танки Leopard 1, як і танки Leopard 2, у будь-якому випадку прийдуть запізно для оборони від весняного наступу російських військових, вважають експерти. Німеччина занадто довго вагалася з постачанням бойових танків і, таким чином, мало допомогла Україні з точки зору політичної стратегії.

На Заході вважають, що наступні шість місяців будуть критичними у російсько-українській війні і визначать, чи піде Путін на переговори.

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