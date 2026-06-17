Лише чверть американських F-35 були боєздатними минулого року, - BI

Мова йде про нестачу запасних частин та проблеми з програмним забезпеченням.

Винищувачі F-35 зазнали зниження бойової готовності, оскільки проблеми з технічним обслуговуванням обмежують рівень придатності до виконання завдань. Про це йдеться у звіті Управління підзвітності уряду (GAO), наглядового агентство Конгресу, пише Business Insider.

Зокрема, як зазначається, винищувач F-35 Lightning II є найдорожчою програмою озброєння Пентагону, загальні витрати на придбання та утримання якої перевищують 2 трильйони доларів.

Водночас, як говорять експерти, зі зростанням ціни постійні проблеми обмежують дальність польотів цього літака. Військові витратили мільярди доларів на підвищення бойової готовності, але ці зусилля не дали бажаних результатів.

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Згідно зі звітом, рівень придатності вдосконаленого літака до виконання польотів, або кількість часу, доступного для виконання однієї місії, знизився з 67% до 44% між 2021 та 2025 фінансовими роками. Повний рівень придатності до виконання польотів, або відсоток часу, протягом якого F-35 може виконувати всі свої місії, знизився з 38% до 25%.

В організації назвали кілька проблем, що призводять до цього спаду. Мова йде про нестачу запасних частин та проблеми з програмним забезпеченням. Проблеми з технічним обслуговуванням призвели до того, що багато F-35 були зупинені на тривалий час.

У виданні зазначають, що Пентагон намагається вирішити проблему за допомогою плану виділення 13,7 мільярда доларів, спрямованого на покращення доступності флоту до кінця десятиліття.

Але експерти вважають, що цей план потребує більше коштів, ніж передбачалося раніше.

GAO видала три рекомендації, пропонуючи Міністерству оборони забезпечити розробку планів зменшення ризиків, краще узгодити стимули для підрядників з цілями щодо літаків, а також краще відстежувати ці стимули Пентагоном.

Програмне управління F-35 заявило, що погоджується з висновками GAO:

"Ми повністю підтримуємо всі три рекомендації щодо підвищення готовності флоту, вдосконалення структур стимулювання за контрактами та впровадження суворого фінансового контролю якості".

Інші новини щодо зброї та винищувачів

Як повідомляв УНІАН, Німеччина та Іспанія вирішили продовжити роботу над перспективним європейським винищувачем шостого покоління без участі Франції.

Компанія Airbus офіційно оголосила про створення нового промислового об'єднання Team Gen 6, яке працюватиме над розвитком програми FCAS (Future Combat Air System). До німецької частини консорціуму увійшли Airbus, AUTOFLUG, Diehl Defence, Liebherr Group, HENSOLDT, MBDA Deutschland, MTU Aero Engines та Rohde & Schwarz.

Іспанію представлятимуть Indra, Oesia, GMV, ITP Aero та Sener.

Рішення стало наслідком багаторічних суперечок між Airbus і французькою Dassault Aviation. Сторони не змогли домовитися щодо розподілу робіт, прав інтелектуальної власності, системи управління проєктом, експортної політики та ролі кожної країни у створенні літака.

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