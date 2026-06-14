Більше половини американських F-35 непридатні до польотів, - Defense News

У разі війни з Китаєм воювати американцям буде нічим.

Найновіший американський винищувач F-35 Lightning II виявився надто складною машиною, і більша частина парку цих літаків систематично перебуває у небойовомі стані. Про це пише видання Defense News із посиланням на звіт урядової наглядової служби Government Accountability Office (GAO).

У публікації зазначається, що показник mission capable, який відображає здатність літака виконати хоча б одну зі своїх місій, знизився з 67% парку у 2021 році до 44% у 2025-му. Ще гіршою виявилася ситуація з показником full mission capable – здатністю виконувати всі покладені на літак завдання. За цей самий період він впав із 38% до 25% парку. Іншими словами, лише один з чотирьох F-35 перебуває у повністю боєготовому стані, а понад половина літаків непридатна до польотів взагалі.

У звіті наголошується, що причинами падіння боєготовності стали затримки з оновленням програмного забезпечення для літаків, дефіцит запасних частин та проблеми з корозією.

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"F-35 є найдорожчою системою озброєнь Міністерства оборони США, але вона не досягла поставлених показників ефективності, а витрати на підтримку літаків продовжують зростати", - зазначають оглядачі

Для виправлення ситуації ще у 2025 році було запущено стратегію Global Support Solution Reset. Її метою є досягнення до 2030 року рівня готовності до виконання хоча б однієї місії на рівні 80%, а повної бойової готовності – 65%. Однак, як розповідає видання, реалізація плану вимагатиме додаткових 13,7 млрд доларів до 2031 року.

Втім, навіть керівники програми визнають, що найближчим часом ситуація може ще погіршитися. За даними GAO, покращення можуть не з’явитися до кінця 2026 року або навіть пізніше. Крім того, успіх реформи значною мірою залежатиме від приватних підрядників.

Як зазначає Defense News, попри проблеми з готовністю літаків, F-35 залишається основою американської винищувальної авіації. Наразі Пентагон експлуатує понад 800 таких машин і планує закупити ще близько 1700 до середини 2040-х років.

Інші новини зі світу озброєнь

Як писав УНІАН, американська компанія Textron Systems розпочала складання бронемашин Mobile Strike Force Vehicle (MSFV) для України. Україна має отримати 65 машин до кінця листопада 2028 року разом із запасними частинами.

Таким чином США відновили виробництво моделі, початково створеної для афганської армії. MSFV є вдосконаленою версією M1117 Guardian, вже наявних в Україні, і відрізняється посиленим захистом, дизельним двигуном Cummins та можливістю перевозити до 10 осіб, що робить її більш придатною для сучасних бойових умов.

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