Європейський винищувач шостого покоління залишився без Франції

Сторони не змогли домовитися щодо розподілу робіт, прав інтелектуальної власності, системи управління проєктом, експортної політики та ролі кожної країни у створенні літака.

Німеччина та Іспанія вирішили продовжити роботу над перспективним європейським винищувачем шостого покоління без участі Франції. Компанія Airbus офіційно оголосила про створення нового промислового об'єднання Team Gen 6, яке працюватиме над розвитком програми FCAS (Future Combat Air System).

До німецької частини консорціуму увійшли Airbus, AUTOFLUG, Diehl Defence, Liebherr Group, HENSOLDT, MBDA Deutschland, MTU Aero Engines та Rohde & Schwarz.

Іспанію представлятимуть Indra, Oesia, GMV, ITP Aero та Sener.

Відео дня

"Як Team Gen 6, ми маємо можливості та потужності. Тепер ми шукаємо тісної координації з політиками та Повітряними силами, щоб просувати вперед перевагу європейської повітряної бойової системи для колективної безпеки", – заявили в Airbus.

Рішення стало наслідком багаторічних суперечок між Airbus і французькою Dassault Aviation. Сторони не змогли домовитися щодо розподілу робіт, прав інтелектуальної власності, системи управління проєктом, експортної політики та ролі кожної країни у створенні літака.

Франція наполягала на провідній ролі та прагнула зберегти контроль над ключовими рішеннями, зокрема щодо створення палубної версії винищувача та літака-носія ядерного озброєння.

Натомість Німеччина розглядала FCAS насамперед як можливість отримати сучасний винищувач нового покоління за більш збалансованого розподілу відповідальності та фінансового навантаження.

Саме ці розбіжності протягом останніх років регулярно блокували розвиток програми.

Яким буде новий літак

Разом із заявою Airbus опублікувала відео з концептуальним зображенням майбутньої бойової системи.

На оприлюднених кадрах перспективний винищувач діє у взаємодії з кількома безпілотними платформами, що відповідає сучасній концепції "пілотований літак + рій дронів".

Втім, експерти зазначають, що представлений літак навряд чи відображає остаточний вигляд машини.

Серед незвичних рис концепту переднє горизонтальне оперення типу "канард", підфюзеляжний повітрозабірник та нетипова геометрія крила.

Деякі оглядачі навіть побачили певну схожість із іранським проєктом Qaher-313, хоча офіційно Airbus не коментувала можливі джерела натхнення дизайнерів.

Saab може стати новим партнером

Паралельно Airbus продовжує консультації щодо розширення міжнародної кооперації. Одним із найбільш реалістичних варіантів називають співпрацю зі шведською Saab – виробником винищувачів Gripen.

Раніше повідомлялося, що шведська компанія вже веде переговори з німецькою стороною щодо участі у створенні як пілотованого винищувача, так і безпілотних компонентів майбутньої системи. Посилення оборонної співпраці між Німеччиною та Швецією створює сприятливі умови для такого партнерства.

Що це означає

Формування Team Gen 6 свідчить про те, що Берлін і Мадрид не мають наміру відмовлятися від амбітної програми винищувача шостого покоління навіть без Франції.

Водночас остаточно говорити про вихід Парижа з FCAS поки що передчасно.

Airbus у своїй заяві нагадала, що уряди Німеччини та Франції раніше оголошували про перегляд формату Future Combat Air System. Тому не виключено, що в майбутньому сторони все ж спробують знайти компроміс.

Проте наразі саме Team Gen 6 стає новим центром розвитку європейського винищувача майбутнього, а Франція ризикує залишитися поза одним із ключових оборонних проєктів континенту.

Суперечки щодо винищувача між Німеччиною та Францією

Раніше німецьке видання Tagesspiegel повідомляло, що спільна європейська програма створення винищувача шостого покоління FCAS фактично припинена після майже дев'яти років розробки. При цьому нинішня ситуація виявилася навіть складнішою, ніж історія розколу навколо Eurofighter Typhoon і Rafale у 1980-х роках. Рішення відмовитися від подальшої реалізації проєкту ухвалили президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Після кризи навколо програми FCAS інтерес до співпраці з компанією Saab виявляють не тільки в Німеччині, але й у Франції. Як пише видання Les Echos з посиланням на дипломатичні джерела, Швеція несподівано може виявитися одним із ключових учасників розробки європейського винищувача нового покоління.

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