Це забезпечує перевірку логістичних ланцюгів та дає змогу Литві надавати безперебійну підтримку Україні.

Збройні сили Литви спільно з оборонною промисловістю Німеччини відремонтують танки Leopard, які були пошкоджені під час бойових дій в Україні.

Як інформує прес-служба армії Литви, після відновлення технічної спроможності бойові машини повернуть на фронт.

Зазначається, що подібні завдання дозволяють литовській армії тренувати й підтримувати готовність її особового складу. Крім того, це забезпечує перевірку логістичних ланцюгів та дає змогу надавати безперебійну підтримку Україні.

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Як відомо, раніше Вільнюс вже відремонтував та повернув Україні самохідні гаубиці PzH2000.

Водночас група з 18 механіків ЗСУ пройшла навчання у литовських фахівців з ремонту гаубиць, які через інтенсивне використання втрачають свої технічні характеристики. Спроможність ремонтувати гаубиці в умовах бойових дій є вкрай важливим.

Танки Leopard у війні в Україні

Як повідомляв УНІАН, за перші 13 тижнів контрнаступальної операції Україна втратила лише 5 танків Leopard 2 з 71 наявного.

На початку вересня Данія, Нідерланди та Німеччина передали ще 10 танків Leopard 1.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, у Leopard 2А4 чимало вразливих зон.

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