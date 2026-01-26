Росія планує за допомогою ШІ поліпшити тактику на фронті, але не врахувала один нюанс, - Forbes

Очікується, що російські війська почнуть приймати систему на озброєння в квітні 2026 року, перш за все, на Покровському напрямку.

За чотири роки вторгнення російські військові досі не знайшли ефективного способу прорвати українську оборону, незважаючи на переважну військову міць. Як пише Forbes, центральним фактором є нездатність офіцерів на передовій приймати критично важливі тактичні рішення, необхідні для перемоги в окремих боях, через російську військову доктрину, засновану на директивному управлінні, і загальний брак досвіду у багатьох молодших офіцерів.

Тепер в Росії придумали, як вирішити цю проблему. Так, планується впровадити на фронті систему "Свод" на основі штучного інтелекту, яка допомагатиме командирам на передовій у прийнятті ключових тактичних рішень.

Інструменти ШІ для російських командирів на передовій

Згідно з повідомленням Міністерства оборони Росії, система "Свод" призначена для збору та об'єднання безлічі джерел розвідувальної інформації, включаючи супутникові дані, аерофотознімки, розвідувальні звіти та інформацію з відкритих джерел, в єдиний загальний інформаційний простір. Потім система використовує передові методи обробки, включаючи штучний інтелект, для аналізу потоків даних, що надходять, моделювання потенційних оперативних сценаріїв і надання допомоги командирам у прийнятті ключових рішень.

"Російські військові керівники, очевидно, розглядають "Свод" як засіб прискорення циклів прийняття рішень, направляючи командирів на передовій до оптимального курсу дій", - наголошується в статті.

Хоча докладні технічні характеристики системи "Свод" не були опубліковані, швидше за все, це не єдиний, спеціально розроблений фізичний пристрій. Натомість "Свод", судячи з усього, є програмно-керованою системою, що інтегрує потоки даних та інструменти підтримки прийняття рішень і надає їх командирам через комп'ютери або планшети, які вже використовуються на тактичному рівні.

Як зазначає Forbes, оперативні випробування системи завершилися ще в грудні 2025 року. Очікується, що російські війська почнуть приймати систему на озброєння в квітні 2026 року з метою її використання у всіх родах військ до вересня 2026 року. Першими підрозділами, які повинні отримати систему, стануть батальйони 2-ї та 41-ї загальновійськових армій, які в даний час беруть участь в наступальних операціях на Покровському напрямку:

"Такий графік вказує на те, що "Свод" розробляється як негайний захід щодо усунення недоліків у системах управління та контролю, а не як довгостроковий проект модернізації".

Важливий нюанс

Як зазначає Forbes, інструменти підтримки прийняття рішень на основі ШІ, як правило, найбільш ефективні проти супротивників, які використовують жорстку, передбачувану доктрину. Підхід України до війни, навпаки, визначається безперервною адаптацією, швидким тактичним навчанням і впровадженням нових технологій.

"Ця динаміка ускладнює спроби точного моделювання поведінки України, знижуючи здатність системи "Свод" аналізувати поле бою і генерувати дієві рекомендації", - підсумовується в статті.

Ситуація на фронті

Раніше президент Фінляндії Олександр Стубб висловив переконання, що російський диктатор Володимир Путін зазнав стратегічної поразки через війну проти України.

За його словами, Росія захопила близько 20% української території шляхом застосування військової сили, але під час бойових дій в її рядах один мільйон людей загинули і були поранені.

Водночас бригадний генерал Євген Ласійчук прогнозує, що до весни на напрямку Покровська-Мирнограда противник буде виснажений і трохи зупинить темпи свого наступу.

