Завдяки такій ініціативі союзники забезпечать Україну сучасними танками.

Польща та Німеччина планують повідомити про створення "коаліції бронетанкового потенціалу", завдяки якій Україну буде забезпечено сучасними бойовими танками. Також до такого проекту готові долучитися Велика Британія, Швеція та Італія. Про це заявили міністри оборони Польщі та Німеччини Владислав Косіняк-Камиш та Борис Пісторіус під час спільної пресконференції.

"26 березня ми як співкерівники Польщі та Німеччини активуємо коаліцію бронетанкового потенціалу для підтримки України", - зазначив міністр оборони Польщі.

За словами польського посадовця, майбутня коаліція є "однією з найважливіших із тих, які були створені".

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"Ми є двома провідними країнами цього проєкту, до нього висловили готовність приєднатися й інші партнери, такі як Велика Британія, Швеція та Італія", - додав Косіняк-Камиш.

Очільник міністерства оборони Польщі зауважив, що зустріч з міністром Борисом Пісторіусом стала знаком дружби, партнерства та "роздумів про те, що робити сьогодні, щоб допомогти Україні". Крім того, вони зустрілися заради роботи над безпекою Європи, країн НАТО та "нашої цивілізації та нашого майбутнього".

Польський чиновник назвав співпрацю в межах НАТО та ЄС ключовою для безпеки Європи та наголосив, що вона буде зміцнюватися та розвиватися.

Також Косіняк-Камиш підкреслив, що п'ять тисяч військових Німеччини вже знаходяться у Литві, аби посилити східний фланг НАТО та Польщі.

"Польща та Німеччина беруть на себе відповідальність за сили швидкого реагування в Європі. До липня наша бойова група в складі 2500 польських солдатів та 2500 німецьких солдатів буде готова до швидкого реагування", - запевнив він.

Водночас польський міністр розповів про виконання стратегічного плану Європейського Союзу, який було сформовано після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та зазначив, що сили повинні бути готовими та досягти швидкого потенціалу. За його словами, Польща та Німеччина також впродовж року спільно будуть працювати над створенням сил швидкого реагування.

Зі свого боку Пісторіус заявив, що вони мають бути готові до будь-якого сценарію подій.

"Ніхто насправді не знає, чи нападе Росія (далі. - Ред.) у Європі, а коли, але що ми справді бачимо, то це те, що вона може і бажає атакувати Україну і робить це вже понад два роки. Отже, чому ми повинні навчитися всі разом, як союзникам у Європі, то це бути готовими до будь-якої загрози, особливо до загрози, яка походить від путінської Росії в будь-який рік. Це завдання, яке ми маємо виконати, і це те, над чим ми працюємо", - пояснив німецький міністр.

Крім того, Пісторіус закликав надати Україні достатньо оборонних та наступальних можливостей у вигляді ракет та іншої зброї.

"Це завдання, яке ми вирішуватимемо завтра в Контактній групі з оборони України, але, звичайно, і як міністри оборони на майбутній зустрічі в рамках Веймарського трикутника", - сказав Борис Пісторіус 18 березня.

Зброя для України: останні новини

Як писав УНІАН, Бельгія надасть Україні найбільший пакет військової допомоги, куди увійде 300 бойових броньованих машин LMV та три мінні тральники. Міністр оборони країни Людивін Дедондер зазначив, що в межах цієї підтримки Україна також отримає й артилерійські боєприпаси.

Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Україні ситуація на фронті є складною, тому західні партнери передають українським захисникам 99% всієї військової допомоги.

"РФ переслідує імперські амбіції, і ситуація на полі бою в Україні складна. Тож життєво важливо, щоб ми посилили підтримку. Союзники по НАТО забезпечують 99% військової допомоги, і наші партнери також відіграють важливу роль", - сказав Столтенберг.

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