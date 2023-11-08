Постачання має розпочатися найближчим часом і триватиме протягом наступних двох років.

Rheinmetall отримав замовлення від уряду Німеччини на постачання Україні близько 100 тисяч боєприпасів до мінометів калібру 120 міліметрів. Про це йдеться в офіційній заяві концерну.

"Замовлення, вартість якого становить менше тризначного діапазону мільйонів євро, є частиною нещодавнього пакета військової допомоги в розмірі 400 мільйонів євро для українських Збройних сил. Постачання має розпочатися найближчим часом і триватиме протягом наступних двох років", - повідомили в концерні.

Також зазначається, що нещодавнє поглинання іспанського виробника боєприпасів Expal дозволило Rheinmetall ще більше посилити свій і без того великий досвід у сфері вогневої підтримки піхоти.

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"Завдяки збільшеній дальності, підвищеній точності та оптимальній бойовій ефективності мінометні боєприпаси Rheinmetall можуть забезпечити сприятливі результати навіть під час операцій у складній місцевості та в міських умовах. Останнє розпорядження уряду Німеччини підкреслює роль Rheinmetall як провідного постачальника технологій непрямого вогню", - заявили в концерні.

Співпраця України з Rheinmetall - що відомо

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що німецький оборонний концерн Rheinmetall та "Українська оборонна промисловість", яка є правонаступником державного концерну "Укроборонпром", утворили спільне підприємство.

Зокрема, це спільне підприємство буде здійснювати обслуговування та ремонт техніки, поставленої нашими партнерами Україні. Також там планують провести локалізацію виробництва провідних зразків техніки Rheinmetall AG.

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