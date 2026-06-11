Виробник Patriot зробив тривожну заяву щодо майбутніх поставок ракет

Компанія не контролює розподіл цих ресурсів.

У компанії Lockheed Martin зробили вкрай тривожну заяву щодо поставок ракет Patriot, повідомивши, що не можуть назвати жодних чітких термінів, коли союзники США їх отримають. Про це заявив віце-президент зі стратегії та розвитку бізнесу ракетного підрозділу Lockheed Martin Брайан Данн, повідомляє Financial Times.

Данн зазначив, що компанія докладає всіх зусиль для нарощування виробництва ракет-перехоплювачів PAC-3 на тлі дефіциту поставок, що поглибився через війну в Ірані.

Водночас у коментарі журналістам на авіасалоні ILA в Берліні він надіслав невтішне повідомлення союзникам США, зокрема Німеччині, Японії, Польщі, ОАЕ та Саудівській Аравії, які використовують систему ППО Patriot.

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За його словами, додаткові потужності дозволять задовольнити потреби багатьох користувачів у більш короткі терміни. Зокрема, в рамках угоди з Пентагоном на суму 4,7 млрд доларів компанія Lockheed Martin погодилася збільшити виробництво ракет PAC-3 утричі – з нинішніх 650 на рік до 2000 до 2033 року.

Водночас він підкреслив, що розподіл цих ракет контролює не сама компанія, а уряд США.

"Ми не контролюємо розподіл цих ракет. Ми не можемо сказати нікому, яке місце ви займете в цьому [пріоритетному списку]… Очевидно, зараз з боку Пентагону лунає багато заяв про те, як вони збираються реорганізувати те, хто першим отримає ракети. Ми нічого з цього не контролюємо", - заявив він.

При цьому ще одна високопоставлена керівниця підрозділу ракет Lockheed Martin, Паула Хартлі, заявила, що під час зустрічей з представниками іноземних урядів і збройних сил по всьому світу спостерігає зростаючий скептицизм щодо американських виробників зброї.

"Вони обурюються через затримки та недоступність продукції, а іноді виникає невдоволення урядом… Я розумію це невдоволення", – сказала вона.

Україна шукає аналоги для Patriot

Українська компанія Fire Point минулого тижня заявила про проведення першого льотного випробування протиракетного перехоплювача FP-7.x, розробленого як дешевша, серійно вироблена альтернатива Patriot.

Також раніше стало відомо, що Велика Британія разом з європейськими союзниками допоможе Україні створити власну систему протиракетної оборони, яка може стати альтернативою американській Patriot.

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