З'явилися подробиці пакету, про який оголосять вже завтра.

У середу, 31 травня, США анонсують передачу Україні військової допомоги у рамках нового пакету. До нього увійдуть ракети Zuni та низка іншого необхідного озброєння.

Про це повідомила кореспондентка "Голосу Америки" Карла Бебб у Twitter. За її словами, інформацію про новий пакет допомоги їй підтвердили у Пентагоні.

"Представники міністерства оборони сказали мені, що США нададуть додаткову допомогу на 300 мільйонів доларів Україні, як очікується, завтра", - пише вона.

За даними журналістки, до пакету увійдуть:

снаряди для ЗРК Patriot;

артилерійські снаряди;

снаряди для РСЗВ HIMARS;

некеровані ракети повітря - земля Zuni;

системи ППО Avenger;

ПЗРК Stinger.

Військова допомога Україні

Нещодавно глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що на "Рамштайні" погодили виділення пакету військової допомоги Україні. За його словами, йдеться про підтримку на 65 мільярдів доларів.

Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що Сполучені Штати готують новий пакет військової допомоги для України на загальну суму до 300 мільйонів доларів. Деталей пакету тоді не повідомлялося.

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