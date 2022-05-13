Приводом послужило запрошення голови Комітету з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн, яка рішуче наполягає на поставках зброї українцям.

Канцлер Олаф Шольц сьогодні відповість на запитання Комітету з оборони Бундестагу про свою політику щодо України.

Про це пише Bild.

Приводом стало запрошення голови Комітету Марі-Агнес Штрак-Циммерманн. Вона твердо виступала за поставку важкого озброєння в Україну і звинувачувала Шольца в нерішучості з цього питання.

Раніше Штрак-Циммерманн пропонувала країнам Східної Європи постачати Україні радянське озброєння замість поставок німецьких бронетранспортерів "Marder".

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня Бундестаг проголосував за документ, що закликає уряд розширити і прискорити надання Україні важкого озброєння.

Шольца неодноразово критикували за нерішучу позицію з приводу поставок озброєння Україні. Ситуація навіть дійшла до того, що канцлеру загрожувала відставка.

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