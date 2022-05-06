Німецький канцлер назвав катастрофічний сценарій для усього світу, якщо російському диктатору вдасться захопити Україну.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що президент РФ Володимир Путін не повинен виграти війну проти України. Інакше світу загрожує міжнародне свавілля.

Про це він заявив на публічному заході в Гамбурзі, повідомляє Bild.

"Агресія Росії проти України - найбільша катастрофа нашого часу. Світ після цієї агресивної та винищувальної війни вже не буде таким, як раніше. Його вже нема", - заявив Шольц.

Канцлер зауважив, що жорстока, агресивна та руйнівна війна, розв'язана Росією, знаменує собою радикальний розрив із європейським мирним порядком після закінчення холодної війни. Шольц додав, що "багато розумних голів" вважали б таку ескалацію неможливою через тісні міжнародні зв'язки після 1989 року.

"З раціональної точки зору, тісна взаємозалежність національних економік вже давно зробила збройні конфлікти настільки дорогими, що жодна сторона не повинна думати про те, щоб вдатися до цього методу", - сказав Шольц.

Однак будь-яка "раціональна логіка витрат та вигод" руйнується, коли "ірраціональні дійові особи через ідеологічну сліпоту кидають ідею співпраці на вітер", сказав Шольц.

Крім того, німецький лідер розкритикував "імперіалістичну і реваншистську ідеологію" путінського режиму, яка є важливішою для російського диктатора, ніж добробут його народу.

"Ми надаємо Україні будь-яку підтримку, яку можемо надати, і водночас беремо на себе відповідальність... Путін не повинен виграти цю злочинну агресивну війну проти України - і він цю війну не виграє. Якщо Путіну це зійде з рук, існує ризик міжнародного свавілля. Тільки з цієї причини Росія не повинна взяти гору", - підкреслив Шольц.

Нагадаємо, що раніше Шольц заявив, що Росія не досягла в Україні поставлених цілей, проте демонструє готовність і надалі руйнувати сусідню країну, тож сподіватися на швидке завершення війни не варто.

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