Канцлер ФРН Олаф Шольц потрапив у дилему, пише швейцарська газета.

Берлін сумнівається, чи варто передавати танки Leopard 2 Києву, тому що це може негативно позначитися на економіці Німеччини.

Як пише швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung, якщо Німеччина дасть іншим країнам "зелене світло" на реекспорт Leopard 2 Україні, то згодом Берлін може втратити свої нинішні ринки. Як варіант, американські танки Abrams можуть активно заполонити європейський ринок, а це послабить вплив Німеччини.

"З боку німецької військової промисловості можна почути побоювання, що американці тільки й чекали, щоб запропонувати європейцям заміну своїх поставок Leopard 2 власними танками", - пише газета.

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Після анексії Криму в 2014-му, німецько-польські відносини погіршилися, і це вдарило по поставках німецьких танків. У липні 2021 року міністр оборони Польщі Маріуш Блажчак оголосив, що його країна купить в США 250 нових і 116 уживаних основних бойових танків M1 Abrams на загальну суму 8,85 млрд євро, а влітку минулого року Польща заявила про намір закупити 1000 корейських танків.

Берлін боїться, що відправка німецьких танків в Україну прискорить цей процес і призведе до заміни вже наявних танків в Європі на американські.

"Оборонні підрядники, які побажали залишитися невідомими, кажуть, що американці пропонують вживані танки в якості заміни з власних запасів і довгострокове промислове партнерство з країнами, які можуть поставити Leopard 2 в Україну", - пише газета.

Канцлер ФРН Олаф Шольц потрапив у дилему. З одного боку, він хоче поразки Росії, але з іншого боку для нього передати Україні Leopard 2 - це програти конкуренцію Вашингтону.

Газета також пише, що поставками своїх танків Америка ще сильніше прив'яже до себе частину європейських країн, а військові зв'язки з Німеччиною будуть ослаблені.

Танки Leopard 2 для України

Вже давно тривають дискусії про те, щоб передати ЗСУ німецькі танки. Раніше Олаф Шольц говорив про те, що "ФРН не бажає допустити розширення масштабів війни". Потім канцлер погодився надати танки Україні, але тільки за умови, що США передадуть Abrams для ЗСУ.

18 січня Європарламент закликав Шольца терміново передати Україні танки Leopard 2.

20 січня під час "Рамштайна-8" союзники не змогли домовитися про постачання Україні Leopard 2.

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