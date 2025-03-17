Можливо, що відповідні технології Пхеньяну передав Китай.

Супутниковий знімок, який опублікувала американська компанія Maxar Technologies, показала прогрес КНДР у створенні власного літака дальнього радіолокаційного стеження (ДРЛС). Про це повідомляє The War Zone.

Знімок підтвердив, що роботи над літаком активно вели у міжнародному аеропорту Пхеньяну протягом останніх місяців. Весь цей час він знаходився в ізольованому комплексі поряд із ангаром для технічного обслуговування.

Літаки ДРЛС здійснюють виявлення об'єктів для наведення на них ракет, а також проводять координацію сил союзників. Відомо, що північнокорейський комплекс побудували на базі радянського важкого військово-транспортного літака Іл-76.

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Звертає на себе увагу характерний трикутний дизайн на вершині "‎куполу"‎, де розміщується обладнання радарного комплексу. Це схоже на рішення, яке можна бачити на деяких китайських платформах дальнього радіолокаційного стеження, у той час як на російських такого не має.

Можливо, Китай передав КНДР відповідні технології. Також не можна виключати, що північнокорейські фахівці пішли "‎власним шляхом"‎

Нові розробки КНДР

Варто сказати, що останнім часом Пхеньян демонструє колосальний прогрес у створенні військової техніки.

Нещодавно Північна Корея вперше продемонструвала атомний підводний човен. На думку фахівців, він може становити серйозну загрозу безпеці Південної Кореї і США.

Також повідомлялось, що КНДР будує великий ракетний фрегат водозаміщенням у 3000 тон, схожий на російський проект "Дерзкий".

Спеціалісти вважають, що він може стати першим північнокорейським кораблем, на якому будуть встановлені вертикальні пускові установки для зенітних або крилатих ракет.

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