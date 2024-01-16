Лідер опозиції заявив, що ситуацію в Україні оцінюють "як все більш критичну".

Німецька опозиційна партія Християнсько-демократичний союз (ХДС), яка виступає за надання Україні крилатих ракет Taurus, посилює тиск на федеральний уряд. Про це пише ntv.

Так, лідер фракції ХДС Фрідріх Мерц заявив, що група партії в німецькому парламенті хоче внести до Бундестагу пропозицію про резолюцію, якою поставка цих ракет буде поставлене на голосування. Воно має відбутися після того, як уповноважена з питань оборони Єва Хьогль від Соціал-демократичної партії Німеччини виступить із доповіддю.

"Ми оцінюємо ситуацію в Україні як все більш критичну", – пояснив Мерц.

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Він вважає, що наразі українські військові не мають "жодної перспективи" для відсунення російських окупаційних військ. Водночас крилаті ракети Taurus могли б вплинути на ситуацію.

За його словами, під час поіменного голосування деякі члени німецького уряду, яки висловилися на підтримку передачі Україні ракет Taurus всупереч позиції канцлера Олафа Шольца, могли б "підкріпити свої слова діями".

Ракети Taurus для України

Днями лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц знову закликав уряд країни передати Україні далекобійні ракети Taurus. Він наголосив, що вони могли б зруйнувати Кримський міст.

Це не перша подібна заява Фрідріха Мерца. Раніше він також вимагав від Шольца якнайшвидше передати ці ракети Україні. Тоді він нагадав про заклик Шольца до лідерів інших країн активізувати свої зусилля, спрямовані на допомогу Україні. Мерц додав, що якщо німецький канцлер перестане чинити опір передачі ракет Taurus, тоді його слова викликали б більше довіри.

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