Росія ракетним ударом по Дніпру серйозно збільшує масштаб і жорстокість війни проти України, вважає президент.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що застосування Росією нової експериментальної балістичної ракети середньої дальності "Орешник" - це плювок ватажка Кремля Володимира Путіна в обличчя усіх тих, хто прагне справжнього миру. Про це глава держави повідомив у мережі X.

Зеленський зауважив, що сьогодні російський диктатор Володимир Путін визнав, що зробив уже другий за цей рік крок до ескалації, до розширення цієї війни. Зокрема, була застосована нова балістична ракета.

"Путін ударив по нашому місту Дніпру - одному з найбільших міст України. Це очевидне та серйозне збільшення масштабу і жорстокості цієї війни, цинічне порушення Росією Статуту ООН. І я підкреслю: це вже другий крок Росії до ескалації за рік. Першим таким кроком було залучення Північної Кореї до війни проти України - контингенту у щонайменше 11 тисяч солдатів", - відзначив Зеленський.

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У зв'язку з цим, як підкреслив президент України, Путін зробив обидва ці кроки, ігноруючи всіх у світі, хто закликає не розширювати війну. Зеленський підкреслив:

"Йому плювати на те, до чого закликають Китай, Бразилія, європейські країни, Америка, усі інші країни світу. Путін єдиний, хто почав цю війну - абсолютно неспровоковану війну, і хто робить усе, щоб війна продовжувалась уже понад тисячу днів".

На переконання глави держави, ця сьогоднішня балістична ракета проти України є черговим доказом, що миру Росія точно не хоче.

"І Путін бреше, коли каже, що нібито застосування Україною далекобійної зброї стало якимось новим нашим кроком. Ми вже не вперше застосовуємо цю зброю. І маємо на це повне право згідно норм міжнародного права; наше право на самооборону таке ж, як і будь-якої іншої нації. І коли російські ракети б’ють по наших містах, коли щоночі Україну атакують іранські "шахеди", коли в нас на кордоні розгорнуто контингент із Північної Кореї, Путін не тільки робить війну довшою - він просто щоразу плює в обличчя тим у світі, хто справді хоче відновлення миру", - наголосив Зеленський.

Президент України вважає, що світ повинен на це реагувати.

"Зараз сильної реакції світу немає. Путін дуже чутливий до такого. Він перевіряє вас, шановні партнери. Для всіх очевидно, хто єдиний винуватець цієї війни, хто почав цю війну 24 лютого і всі свої ресурси вкладає в те, щоб війна тривала. Його треба зупинити. Якщо жорсткої реакції на вчинки Росії немає, значить, вони бачать, що так можна. Ось що Путін робить", - наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що потрібно, аби Путін відчував, чого коштують його хворі амбіції. Зеленський переконаний:

"Треба реагувати. Треба тиснути. Треба примушувати Росію до справжнього миру, який можливий лише завдяки силі. Інакше будуть безкінечні російські удари, погрози та дестабілізація, і не тільки проти України".

Він додав, що справжній мир вартий того, щоб діяти заради нього, і діяти потрібно.

Застосування РФ ракети "Орешник"

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада російський диктатор Володимир Путін повідомив, що 20 листопада для удару по українському місту Дніпро було застосовано новітню ракету середньої дальності "Орешник" з неядерною гіперзвуковою боєголовкою. Він назвав удар по Дніпру "відповіддю на недавні удари ракетами ATACMS і Storm Shadow по російській території".

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