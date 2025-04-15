Пісторіус про Taurus для України: Є вагомі аргументи проти цих поставок

Високопосадовець обурений, що питання озброєнь знову винесли на публічне обговорення.

Виконувач обов'язків міністра оборони Німеччини Боріс Пісторіус заявив, що існують вагомі аргументи як на користь поставок Україні крилатих ракет Taurus, так і проти цього. Відтак, він закликав до стриманості щодо обговорення цього питання.

Як повідомляє ARD, про це Пісторіус заявив під час виступу на з’їзді Соціал-демократичної партії Німеччини. Очільник Міноборони країни зазначив, що не розуміє тееденції завжди публічно обговорювати питання озброєння.

Коментуючи заяву потенційного нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про те, що ракети постачатимуться лише в координації з європейськими партнерами, Пісторіус заявив, що "не знає жодного європейського партнера з такою системою".

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Натомість заступник голови парламентської групи Християнсько-демократичного союзу Йоган Вадефуль, який може зайняти пост міністра оборони Німеччини, заявив, що вважає можливим знайти спільне рішення з СДПН щодо поставки крилатих ракет. Політик переконаний, що ці ракети можуть стати інструментом Мерца для зміни політики Росії.

Taurus для України

Як відомо, Київ тривалий час закликав Берлін погодити відправку далекобійних ракет, які допомогли б українській армії у війні з російськими окупантами. Проти цього рішення завжди виступав діючий канцлер Олаф Шольц.

Днями лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц підтвердив свою готовність надати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus. Він наголосив, що таке рішення має бути ухвалене лише за умови погодження з європейськими партнерами та союзниками по НАТО.​

Ракети Taurus мають дальність до 500 кілометрів і здатні пробивати укріплені об'єкти. Нагадаємо, минулого року росіяни публікували аудіозапис, на якому нібито німецькі військові обговорювали можливість передачі Україні Taurus та потенційні удари по Кримському мосту.​

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