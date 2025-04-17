У Німеччині ще тривають перемовини з цього питання.

Велика Британія готова підтримати Німеччину, якщо вона вирішить відправити Україні ракети Taurus. Про це із посиланням на джерела повідомляє The Telegraph.

Раніше цього тижня майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц дав зрозуміти, що готовий дати "зелене світло" на постачання ракет Києву – але лише за згоди союзників. Йдеться про Францію та Велику Британію.

Британський чиновник, який займається зовнішньою політикою, повідомив виданню, що Велика Британія вже давно виступає за те, щоб Німеччина передала Україні ракети Taurus.

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"Ми продовжуємо працювати з нашими партнерами, в тому числі з Німеччиною, щоб забезпечити Україну найкращими засобами для захисту її суверенної території. Taurus – це потужна система крилатих ракет, яка може вражати цілі в глибині російської території, що робить її потенційною зброєю, яка може змінити правила гри в руках українських військ", – заявило британське джерело.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який йде у відставку, раніше відмовлявся передавати Україні ці ракети. Він побоювався ескалації, яка б могла втягнути Берлін у війну з Москвою. Своєю чергою Мерц, який замінить Шольца на цій посаді, схоже, готовий піти на такий крок.

Високопоставлений депутат від партії Мерца (ХДС) заявив, що у коаліції ще тривають перемовини з цього питання. І підтримка Лондона, за його словами, допоможе Берліну ухвалити остаточне рішення.

"Поставка Taurus поки що залишається предметом суперечок... Я поки що не бачу тут консенсусу, тим більше, що сторони не дійшли згоди щодо ключових питань політики безпеки в коаліційній угоді. Я поки що не бачу, що Taurus будуть доставлені. Будь-який вплив з боку керівництва Великої Британії, щоб нарешті переконати Німеччину поставити Taurus, може допомогти і дуже вітається", – додав Родеріх Кізеветтер.

Ракети Taurus для України: це варто знати

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що є вагомі аргументи проти постачання Україні ракет Taurus, так і на користь цього кроку. Він засудив публічне обговорення цього питання та закликав до стриманості.

Водночас генсек союзної до майбутнього канцлера Фрідріха Мерца партії СДПН Маттіас Мірш каже, що Україна може так і не побачити цих ракет. За його словами, Мерц змінить свою позицію, щойно дізнається секрети про Taurus.

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