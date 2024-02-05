Після завершення реєстрації загальна кількість корпоратизованих підприємств зросте до 38-ми.

Наглядова рада державного концерну "Укроборонпром" ухвалила рішення, згідно з яким у рамках реформування ОПК замість чергових 10 державних оборонних підприємств утворяться господарські товариства. Про це повідомляє офіційний сайт ДК.

"Після державної реєстрації товариствами з обмеженою відповідальністю стануть вісім підприємств, а на акціонерні товариства перетворять два", — йдеться у заяві об'єднання.

Зазначається, що завдяки реформі буде забезпечено подальший розвиток технологій та виробництва. Також галузь зможе залучити необхідні інвестиції та більш ефективно вибудовувати відношення з закордонними партнерами України.

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Як реформували "Укроборонпром"

Торік уряд перетворив державний концерн "Укроборонпром" на АТ "Українська оборонна промисловість". ДК створили ще у 2010 році. У грудні 2020 року колишній гендиректор об'єднання Юрій Гусєв підписав наказ про початок корпоратизації концерну. Ліквідувати держконцерн планували до кінця червня 2021 року.

У грудні Кабмін затвердив склад наглядової ради "Української оборонної промисловості". До неї призначили п'ятьох осіб - Олексія Гончарука, Тимофія Милованова, Сергія Коновця, Давіда Ломджарію та Лінді Сміт.

Також у грудні стало відомо, що у 2023 році в Україні виробництво мінометних мін зросло у 42 рази, артснарядів - майже в три рази.

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