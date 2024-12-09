Замовлення йдуть суцільним потоком і вимірюються мільйонами доларів.

Здатність Росії виробляти нову зброю в умовах жорстких санкцій пояснюється тим, що ці санкції вдається обходити, причому досить просто. Видання Bloomberg провело власне розслідування і розкрило схему, за якою працює російська система обходу санкцій.

Як свідчать документи, отримані журналістами, процес придбання підсанкційних товарів для кінцевих покупців в Росії "напрочуд простий". Деякі російські імпортери створили спеціальні маркетплейси, аби їхні клієнти могли вільно бачити доступні в продажу підсанкційні товари та ціни на них.

За даними Bloomberg, в Росії працює щонайменше два таких маркетплейса, доступ до яких отримують "перевірені" покупці.

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"З Москви чи Санкт-Петербурга вони можуть придбати компоненти TI (американського виробника мікросхем Texas Instruments Inc. – УНІАН) кількома клацаннями миші, розміщуючи замовлення, які здійснюються та доставляються через компанії за межами Росії", – пояснює Bloomberg.

В одному випадку, розглянутому Bloomberg, великий російський дистриб’ютор обробив понад 4000 замовлень від своїх російських клієнтів на сотні тисяч продуктів Texas Instruments на суму близько 6 мільйонів доларів. І це лише за період із січня до серпня поточного року. Майже 4 мільйони доларів з цих замовлень були в кінцевому підсумку для російських військових компаній, тоді як решта, ймовірно, була призначена для цивільного використання, свідчать документи.

Сама ж поставка відбувається через мережу компаній-посередників за межами Росії транзитом через Гонконг або інші країни. При цьому націнка російського дистриб’ютора складає усього лише 40% до ціни самого виробника.

Західні компанії-виробники підсанкційних товарів часто не вживають необхідних заходів, аби не допустити потрапляння їхньої продукції в Росію. Американський сенатор Річард Блюменталь заявив, що компанії "об’єктивно та свідомо не перешкоджають Росії отримати вигоду від використання їхніх технологій". Хоча та ж Texas Instruments Inc. наполягає на протилежному і стверджує, що ретельно перевіряє, куди відправляються її мікросхеми.

Санкції проти Росії: останні новини

Як писав УНІАН, Європейський Союз тисне на США з метою пом’якшення санкцій щодо російського "Газпромбанку". Деякі європейські уряди та компанії попередили, що санкції створять ризик для безпеки постачання в регіоні.

Також ми розповідали, що Європейський союз обговорює новий пакет санкцій проти Росії за війну проти України. 15-й пакет обмежень анонсував на пресконференції у Києві і новий голова Євроради Антоніу Кошта. За його словами, Європа планує посилити тиск на російську економіку і ще більше послабити здатність Кремля вести війну.

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