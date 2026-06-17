Велика поразка Москви: один з головних партнерів Росії хоче придбати китайські винищувачі

За останній час Алжир перетворився чи не на головного покупця російської військової авіації.

У соцмережах активно обговорюють можливу закупівлю Алжиром китайських винищувачів Chengdu J-10C та літаків далекого радіолокаційного виявлення KJ-500. Про це повідомляє La Voix du Nord.

За наявними даними, Повітряні сили Алжиру можуть отримати китайські багатоцільові винищувачі вже у 2027 році. Якщо дані правдиві, йдеться про один із найзначніших проривів китайської авіаційної промисловості на ринку Північної Африки.

Угода на закупівлю китайських літаків виглядає особливо показовою на тлі нещодавніх повідомлень про закупівлю Алжиром російських винищувачів "п’ятого покоління" Су-57 та фронтових бомбардувальників Су-34.

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Алжир традиційно покладається на військову техніку радянського та пострадянського виробництва, а за останній час взагалі перетворився чи не на головного покупця російської військової авіації.

Таким чином, закупівля китайських літаків буде великою поразкою Кремля на ринку зброї.

Водночас закупівля китайських літаків не обов’язково означатиме повну відмову від російської техніки. Вона, скоріше, свідчить про прагнення Алжиру диверсифікувати джерела постачання озброєнь і знизити залежність від одного партнера.

Винищувач J-10C – довідка

J-10 – китайський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Він розроблений китайською компанією Chengdu Aircraft Industry Group (CAIG).

J-10C є новою модифікацією літака, яка вирізняється, зокрема, зниженою радіолокаційною помітністю. Орієнтовна експортна вартість винищувача може становити близько 90 мільйонів доларів.

Літак може нести далекобійні ракети класу "повітря – повітря" великої дальності з активним радіолокаційним наведенням PL-15, які, за оцінками, здатні вражати повітряні цілі на дистанції 200-300 км.

Ринок зброї – інші новини

Раніше УНІАН писав, що Росія може укласти з Індією контракт на постачання великої партії крилатих машин загальною вартістю понад 10 млрд доларів США. Йдеться про військово-транспортні літаки, які мають замінити парк радянських Ан-32, що перебувають в експлуатації із середини 1980-х.

Також країни обговорюють можливу закупівлю винищувачів нового покоління.

Раніше Індія відмовилася від спільної розробки винищувача на базі російського Су-57 через низку технічних зауважень до платформи. Водночас згодом Нью-Делі повернувся до розгляду можливості закупівлі цих літаків, що пов’язують зі змінами геополітичної ситуації, зокрема зі зростанням напруженості у відносинах зі США.

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