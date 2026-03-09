Росія може продати Індії велетенську партію літаків на понад $10 мільярдів

Індія запускає мегатендер на закупівлю 60 військово-транспортних літаків.

Індія розпочала одну з найбільших програм модернізації військово-транспортної авіації у сучасній історії. Рада з оборонних закупівель країни схвалила проект придбання 60 транспортних літаків для Повітряних сил Індії, загальною вартістю близько 12 мілярдів доларів, повідомляє The Defense Post.

За інформацією від профільних джерел, основними кандидатами на угоду вступають компанії Lockheed Martin, Airbus, Embraer, а також російська "Об'єднана авіабудівна корпорація" (ОАК) зі своїм Іл-76МД-90А.

План передбачає змішану схему постачання. Перші 12 літаків буде поставлено у повністю готовому вигляді, а ще 48 планується збирати в Індії. Проект реалізується за моделлю Buy and Make, яка потребує глибокої локалізації виробництва та передачі технологій.

Нові машини мають замінити парк радянських Ан-32, що перебуває в експлуатації із середини 1980-х років. Ці літаки все складніше підтримувати в льотному стані через старіння та обмежену доступність запчастин.

Ключова вимога конкурсу – можливість експлуатації з коротких і частково підготовлених злітно-посадкових смуг, а також на високогірних аеродромах. Це особливо важливо для північних регіонів Індії та району Ладакх, де повітряні перевезення відіграють критичну роль у постачанні військ.

За словами експертів, російська промисловість має давні зв'язки з індійським сектором військової авіації, поставляючи такі машини, як Іл-76 та Іл-78. В Росії кажуть, що велике замовлення може серйозно вплинути на розвиток ульяновського "Авіастара", де збирають літаки Іл-76.

Раніше Індія відмовилася від спільної розробки на базі російського винищувача Су-57 через технічні недоліки літака. Проте, згодом Нью-Делі повернувся до ідеї купити Су-57 через зміну геополітичної ситуації, зокрема, загострення відносин зі США. Останнє зробило закупівлі американських F-35 практично неможливими.

За попередніми даними, Росія може продати Індії до 84 винищувачів "‎п’ятого покоління"‎. Йдеться про дві ескадрильї із заводу та ще від трьох до п’яти із локалізацією та місцевою збіркою.

Крім того, нещодавно Москва продала Індії ракети для флоту на сотні мільйонів доларів.

