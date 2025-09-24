Раніше Індія відмовилася від спільної розробки на базі Су-57 через технічні недоліки літака.

Росія може продати Індії до 84 винищувачів "‎п’ятого покоління"‎ Су-57. Про це з посиланням на індійські джерела повідомляє військово-технічний портал Defense Express.

Йдеться про дві ескадрильї із заводу та ще від трьох до п’яти із локалізацією та місцевою збіркою. Цей варіант нібито вже лежить на столі у індійського Міноборони.

Для продажу літаків Москва готова піти практично на всі умови індійської сторони. Йдеться про повну передачу технологій, включно з двигунами та початковим кодом. Також росіяни пропонують інтегрувати все індійське авіаційне ракетне озброєння.

Нагадаємо, раніше Індія вже цікавилася Су-57. Більше того – йшлося про спільну розробку, яка отримала назву FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) на базі російського літака.

Проєкт з тріском провалився - у 2018 році Індія вийшла з нього. Індійські військові заявили, що російський літак не відповідає заявленим вимогам малопомітності.

Також індійці дійшли до висновку, що авіоніка (електронні системи для літальних апаратів) російської розробки не відповідає стандартам винищувача п'ятого покоління.

Чому Індія повертається до Су-57

Зараз ситуація змінилася. Нью-Делі затиснутий між економіко-політичним тиском США та наявними операційними проблемами, спричиненими, зокрема, виводом з експлуатації старих радянських МіГ-21. Фактичним провалом завершилася і розробка власного літака Tejas.

Водночас інші країни Азії почали отримувати не просто нові літаки, а винищувачі п’ятого покоління. Відомо, наприклад, що китайці вже побудували більше 300 літаків Chengdu J-20 та, ймовірно, ввели до експлуатації новий Shenyang J-35.

Все це ставить Індію в доволі складне становище, адже вона не має жодного винищувача п’ятого покоління. Сьогодні найбільш потужними літаками Повітряних сил Індії є французькі Rafale, які відносять до покоління 4++.

