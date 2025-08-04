Повідомлялося, що підводний апарат "Посейдон" має практично необмежений запас ходу.

За непідтвердженими даними, "Північне машинобудівне підприємство" у Сєверодвінську скоро проведе (або вже провело) церемонію офіційної закладки атомного підводного човна спеціального призначення "Оренбург". Про це повідомляють російські пабліки.

У якості доказу вони наводять сувенірну продукцію, яку підготували до церемонії.

Субмарина "Оренбург" може відноситись до проекту 09853 і являти собою модифікований варіант атомного підводного човна спеціального призначення "Хабаровськ" проекту 09851, закладеного у липні 2014 року. Цей корабель і досі знаходиться в стадії будівництва.

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Ймовірно, як і "Хабаровськ", підводний човен "Оренбург" буде носієм стратегічного підводного комплексу "Посейдон".

"Посейдон" - довідка УНІАН

За даними з відкритих джерел "Посейдон" є безпілотним підводним апаратом, оснащеним ядерною енергоустановкою. Він нібито виступає носієм ядерного заряду.

Заявлене призначення "Посейдону" - завдання гарантованої критичної шкоди прибережним територіям у вигляді великого радіоактивного забруднення, враження кораблів і військово-морських баз.

"Посейдон" в різний час називали "цар-торпедою" і навіть "зброєю апокаліпсису".

Проте початкові заяви про 100-мегатонну боєголовку виявилися недостовірними. Пізніше російські ЗМІ повідомили, що "Посейдон" зможе використовувати різні види бойової частини максимальною потужністю до 2 мегатонн.

Експерти також зазначали, що створення подібної торпеди є недоцільним в контексті існуючого стратегічного ядерного арсеналу, який ефективніше вирішує заявлені завдання.

Справа в тому, що ракетне озброєння швидше і точніше, в той час як "Посейдону" може знадобитися до декількох днів, щоб подолати відстань до узбережжя вірогідного супротивника.

При всьому цьому "Посейдон" є виключно дорогим проєктом, який включає не тільки розробку самого апарату, але і підводні човни-носії, які створюються саме під нього.

Раніше росіяни передали флоту субмарину БС-329 "Бєлгород", яка виступає носієм апарату "Посейдон"‎. Човен має виключно велику довжину, яка досягає 184 м.

Російський флот - останні новини

Нещодавно українські розвідники здобули секретні дані про новітній стратегічний атомний підводний крейсер РФ "Князь Пожарський".

Зокрема було отримано поіменні списки особового складу екіпажу субмарини, включно з даними про посади, кваліфікацію та рівень фізичної підготовки. Також можна бачити бойові схеми корабля.

Нагадаємо, про передачу російському флоту субмарини "Князь Пожарський" УНІАН повідомив у липні цього року. Участь у церемонії підняття прапора на підводному човні прийняв російський диктатор Володимир Путін.

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