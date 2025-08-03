У розпорядженні ГУР опинилися навіть імена особового складу екіпажу, документи з бойовими схемами та інструкціями.

Українські розвідники здобули секретні дані про новітній стратегічний атомний підводний крейсер РФ "Князь Пожарський".

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони. "Фахівці ГУР здобули закриту внутрішню документацію про найновіший підводний човен держави-агресора Росії ― атомну субмарину стратегічного призначення К-555 "Князь Пожарській" проєкту 955А "Борєй-а"", - розповіли у розвідці.

Зокрема у розпорядженні воєнної розвідки України опинилися поіменні списки особового складу екіпажу підводного човна, включно з даними про посади, кваліфікацію та рівень фізичної підготовки. Також є бойові інструкції для екіпажу, бойова схема корабля та систем забезпечення живучості та організаційної структури екіпажу, приписи екіпажу в каютах і кубриках, інструкції з передачі поранених та вантажів, порядок дій під час буксирування та інші посадові інструкції. Окрім того - інженерна документація, зокрема акт дослідження деформованого радіобуя із зазначенням членів комісії та підприємств, які брали участь у дослідженні.

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Також розвідники здобули виписку з книги корабельних розкладів "Пожарського" - об’ємний документ регулює щоденну бойову та повсякденну роботу судна.

За даними ГУР, підводні човни проєкту 955А "Борєй-а" - один із ключових елементів ядерної тріади Кремля. Субмарини мають 16 пускових шахт для міжконтинентальних балістичних ракет Р-30 "Булава-30", кожна з яких може нести з десяток бойових блоків.

"Князь Пожарській" увійшов до складу 31-ї дивізії підводних човнів північного флоту ВМФ Росії нещодавно - 24 липня 2025 року. Постійне місце базування - Гаджієво (Мурманська область РФ).

"Приймав "Пожарського" на бойове чергування особисто російський диктатор Володимир Путін", - підкреслили у розвідці.

У ГУР наголошують, що здобута інформація дозволяє виявити особливості та технічні обмеження не лише зазначеної субмарини, а й інших підводних човнів проєкту 955А, які критично важливі для підтримки "імперського міфу" держави-агресора.

Крейсер "Князь Пожарський": що відомо

Нагадаємо, закладка стратегічного підводного човна "Князь Пожарський" відбулася 23 грудня 2016 року в Северодвінську на ВАТ "Севмаш", 3 лютого 2024 року його було спущено на воду. Кілька днів тому глава РФ Володимир Путін взяв участь у церемонії підняття прапора на, що належить до модернізованого проєкту 955А "‎Борей-А". Ця субмарина стала п'ятим атомним ракетним підводним крейсером стратегічного призначення модифікованого проєкту 955А і восьмим в цілому атомним ракетним підводним крейсером сімейства ""Борей".

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