Підводні човни проєкту 955 "‎Борей"‎ важко виявити, а отже - складно знищити.

Російський диктатор Володимир Путін взяв участь у церемонії підняття прапора на стратегічному підводному човні "Князь Пожарський", який належить до модернізованого проєкту 955А "‎Борей-А"‎. Про це повідомляють пропагандистські російські ЗМІ.

"Передаємо його до складу Військово-морського флоту Росії", - заявив голова держави-агресора.

"Князь Пожарський" став п'ятим атомним ракетним підводним крейсером стратегічного призначення модифікованого проєкту 955А (шифр "Борей-А") і восьмим в цілому атомним ракетним підводним крейсером сімейства "Борей".

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Закладка корабля відбулася 23 грудня 2016 року в Северодвінську на ВАТ "Севмаш". 3 лютого 2024 року субмарину було спущено на воду.

Передати корабель до складу Північного флоту хотіли у кінці 2024 року, але на початку грудня того ж року з'явилася інформація про перенесення термінів здачі на 2025 рік.

Субмарини проєкту 955 "‎Борей"‎ - довідка УНІАН

Підводні човни проєкту 955/955А належать до четвертого (останнього на сьогодні) покоління субмарин. Атомні субмарини четвертого покоління більш тихі в порівнянні з човнами третього покоління, що робить їх ще більш смертоносними.

Основним озброєнням човнів проєкту 955/955А виступають 16 балістичних ракет Р-30 "Булава" у вертикальних шахтах, розміщених у два ряди.

Сама "Булава" є російською твердопаливною балістичною ракетою. Росіяни кажуть, що встановлення нового ракетного комплексу на човни проєкту 955 "відновить змінений баланс сил у російській ядерній тріаді".

Проте, за оцінками деяких експертів, заміна рідинних ракет морського базування на "Булаву" знизить потенціал ядерного стримування через зменшення ваги, що запускається.

Також варто сказати, що багато випробувальних запусків "Булави" завершилися провалом, хоча пізніше росіяни дещо підвищили надійність ракети.

Російські кораблі - останні новини

Нагадаємо, у липні росіяни заклали один із найбільших бойових кораблів у сучасній історії РФ. Йдеться про ВДК модернізованого проєкту 11711 "Сергій Кабанов".

Такі кораблі призначені для того, щоб транспортувати морський десант та військову техніку. На палубі "Сергія Кабанова" зможуть базуватися багатоцільові і транспортно-бойові вертольоти, наприклад, Ка-29.

Також в цьому місяці стало відомо, що Москва вирішила зупинити ремонт свого єдиного авіаносця (а точніше – авіаносного крейсера) "Адмірал Кузнєцов". Як повідомлялось, російські фахівці повинні будуть вирішити долю корабля найближчим часом.

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