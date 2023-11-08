Ймовірно, після постачань цих боєприпасів розконсервування гаубиць значно пришвидшиться.

В РФ обмовилися, що виготовляють аж 1,5 млн снарядів на місяць. Втім, якщо це так, то для чого росіянам настільки необхідні північнокорейські поставки? Річ у тім, що на складах РФ достатньо багато техніки, для якої підійшли б снаряди КНДР.

Як повідомляє військовий портал Defense Express з посиланням на дані OSINT-аналітиків Frontelligence Insight, росіяни могли отримати від КНДР понад 0,5 млн боєприпасів, із яких 70% - це 152-мм снаряди, орієнтовно 386,4 тисяч штук, 20% - це 122-мм снаряди, або орієнтовно 211,2 тисяч штук, 10% - боєприпаси інших типів.

Оцінка базується на поєднанні інсайдерських даних та перевірці з відкритих джерел. Виникає питання, навіщо росіянам знадобився "мікс" із снарядів різних калібрів саме в таких кількісних пропорціях, якщо особливо зважити на те, що основним в армії РФ вважається все ж 152-мм калібр, як найбільш потужний та далекобійний.

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У 2013 році Міноборони РФ заявило про зняття з озброєння та постановку на зберігання майже усіх буксируваних гаубиць Д-30 калібру 122-мм. Певним винятком до лютого 2022 року в плані збереження Д-30 в строю були десантні частини армії РФ, для яких важливішою була в першу чергу саме мобільність цих артсистем, а уже в другу – рівень вогневої потужності.

Не пізніше початку 2023 року росіяни почали використовувати ті самі Д-30 як інструмент вогневої підтримки своїх "штурмових груп". На складах зберігання армії РФ ще є багато артсистем 122-мм калібру. За даними The Military Balance 2023, на консервації росіяни можуть мати ще 2500 гаубиць Д-30, 2000 САУ2С1 "Гвоздика" та ще орієнтовно 2 тисячі буксируваних гаубиць М-30.

В строю окупаційних військ на початок цього року було всього 130 одиниць 2С1 "Гвоздика" та 140 гаубиць Д-30. Ймовірно, на фактичні темпи розконсервації тих чи інших типів артсистем в рашистів впливає не тільки фактор потужностей їх ВПК, але й фактор по наявній номенклатурі боєприпасів також.

"Тому на цьому тлі цілком можемо припускати, що РФ затребувала у Північної Кореї значну кількість і 122-мм снарядів (понад 200 тисяч одиниць) також, щоб збільшити темпи розконсервації артсистем відповідного калібру, та дати вищий рівень вогневої підтримки своїм штурмовим загонам", - зазначає видання.

КНДР передає Росії зброю

Як писав УНІАН, сьогодні південнокорейські військові повідомили, що вони "підозрюють" Північну Корею у поставках росіянам балістичних ракет малої дальності, а також протитанкових та переносних зенітних ракет. Кількість і найменування поставлених ракет невідомі.

А напередодні знову від південних корейців стало відомо, що КНДР передала росіянам близько 1 млн артилерійських боєприпасів. Ці поставки тривають орієнтовно від серпня.

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