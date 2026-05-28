Міноборони повідомило нардепів про деталі армійської реформи, - ЗМІ

Серед іншого, передбачається підвищення базового грошового забезпечення військовослужбовців з 20 тисяч до 30 тисяч гривень.

Міністр оборони Михайло Федоров цього тижня презентує нардепам своє бачення низки змін щодо правил проходження військової служби. Вони, зокрема, передбачають зміни щодо грошового забезпечення військовослужбовців, термінів служби та можливість звільнення для окремих категорій військових, які служать з 2022 року. Про це РБК-Україна розповіли співрозмовники у Раді.

Зокрема, як зазначається, зараз концепт змін не стосується самого процесу мобілізації чи ТЦК та СП. Зміни щодо цих сфер команда Міноборони планує представити депутатам у середині червня.

На початку тижня команда Міноборони презентувала ці зміни депутатам з профільного парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Серед змін, які презентувало Міноборони, передбачається підвищення базового грошового забезпечення військовослужбовців з 20 тисяч до 30 тисяч гривень, а також передбачено, що військові зможуть отримувати грошове забезпечення до 400 тисяч гривень, зокрема ті, хто проходить службу на передньому краї.

"Тобто за кожен день виконання бойових завдань, залежно від їхньої складності тощо - планується додаткова оплата 20-40 тисяч на день", - розповів один зі співрозмовників.

Також планується збільшення грошового забезпечення для командирів бригад, штабів, корпусів та Головнокомандувача. Паралельно відомство розробляє систему контрактів, яка буде доступна і для тих, хто вже мобілізований, пішов за рекрутингом та служить у війську. Ця система передбачатиме чіткі терміни служби. Для окремих категорій вони становитимуть до 2 років, після цього вони матимуть певний термін на відпочинок, який ще поки дискутується. Для тих, хто мав поранення - термін служби, визначений контрактом, буде менший.

Реформа армії: що відомо

Як повідомляв УНІАН, радник міністра оборони Сергій Стерненко анонсував, що Міноборони України готує армійську реформу, яка складатиметься з двох етапів. Перший етап у червні почнеться. Він буде стосуватися змін по грошовому забезпеченню. Українські піхотинці будуть отримувати в рази більше грошей, аніж отримують зараз. З'явиться система контрактів.

За його словами, також Міноборони планує підняти грошове забезпечення для всіх військовослужбовців. Другий етап реформи стосуватиметься змін у мобілізації.

Він також прокоментував стан армії РФ. За словами Стерненка, Сили оборони наростять кількість ударів вглиб Росії щонайменше вдвічі до кінця року. Також він зазначив, що у РФ вже почалися серйозні економічні проблеми, що проявляється у суспільних настроях.

