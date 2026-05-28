Крок до вступу до ЄС: уряд схвалив проєкт Митного кодексу європейського зразка

Уряд схвалив проєкт нового Митного кодексу європейського зразка. Це одним із ключових кроків для вступу України до Євросоюзу та виконання зобов’язань у межах переговорного процесу щодо членства, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Він повністю узгоджується з Митним кодексом ЄС та запроваджує єдині з Євросоюзом митні правила. Це нові підходи до митних процедур, авторизацій, гарантій, декларування та звільнення від мита", - зазначила прем’єрка.

За її словами, для українського бізнесу це означає більш зрозумілі та передбачувані правила, швидшу адаптацію до європейського ринку, спрощення логістики та нові можливості для торгівлі з державами-членами Євросоюзу.

Водночас для бізнесу та громадян зберігається безперервність процесів: чинні авторизації продовжать діяти, а система "єдиного вікна" працюватиме у звичному режимі.

У вересні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про реформу митниці, який передбачав перезавантаження за зразком БЕБ, прозорий конкурс на посаду голови Держмитслужби та його політичну незалежність, переатестацію всіх працівників протягом 18 місяців з дати призначення нового голови та підвищення зарплат на рівні закону.

У серпні 2025 року уряд розпочав процес відкритого конкурсу на посаду керівника Державної митної служби України.

10 квітня 2026 року Кабінет міністрів призначив головою Державної митної служби України керівника одного з підрозділів детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Ореста Мандзія.

