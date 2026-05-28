В Євросоюзі схвалили виділення 2,8 млрд євро для України

Україна виконала низку кроків, необхідних для отримання коштів в межах фінансового інструменту Ukraine Facility.

Рада Європейського Союзу схвалила виплату Україні майже 2,8 млрд євро. Йдеться про затвердження сьомого траншу в межах програми фінансової підтримки Ukraine Facility.

Як йдеться у повідомленні Ради ЄС, Україна має отримати цю виплату, оскільки успішно виконала одинадцять з двадцяти кроків, необхідних для виплати сьомого траншу.

Це також відображає завершення втілення Україною ряду раніше невирішених кроків. Ряд кроків було виконано швидше, аніж це вимагалося в рамках "Плану України".

"Згідно з новою методологією, схваленою Європейською комісією, Україна вперше отримає компенсацію за таке дострокове завершення", - наголошується у повідомленні.

Виплати в межах програми Ukraine Facility прив’язані до "Плану України". У цьому плані визначена стратегія України для відновлення, відбудови і модернізації, наряду з часовими рамками для впровадження реформ, узгодженими з цілями щодо вступу до Євросоюзу впродовж наступних років.

Сьома виплата слідує за попередньою шостою виплатою обсягом 2,3 млрд євро, яку Україна отримала у грудні 2025 року.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня 2025 року Рада ЄС ухвалила рішення про виплату Україні 2,3 млрд євро в межах програми Ukraine Facility

Цей транш став шостим в межах чинної програми. Гроші потрібні для забезпечення фінансової стійкості України під час повномасштабного вторгнення російського агресора.

