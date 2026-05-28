У Windows 11 з'явилася функція підвищення продуктивності: як її увімкнути

Програми та елементи інтерфейсу Windows відкриватимуться на 70% швидше.

Microsoft почала поширювати нову функцію Low Latency Profile, яка помітно прискорює запуск додатків і підвищує чуйність Windows 11. Новинка з'явилася в необов'язковому травневому оновленні KB5089573.

Компанія заявляє, що свіже оновлення прискорює роботу меню "Пуск", пошуку та центру повідомлень. В основі функції лежить короткочасне підвищення частоти процесора під час запуску додатків або відкриття системних меню.

Згідно з внутрішніми тестами Microsoft, додатки Outlook і Edge почали відкриватися швидше приблизно на 40%, а системні елементи Windows – до 70%. При цьому вплив на нагрівання та витрату заряду акумулятора мінімальний, оскільки прискорення триває всього кілька секунд.

Оновлення також покращує стабільність системи та зменшує кількість мікрозатримок і гальмувань в інтерфейсі, включаючи анімації, контекстні меню та роботу Провідника.

Щоб функція підвищення продуктивності запрацювала, необхідно встановити травневе оновлення KB5089573, яке призначене для Windows 11 версій 24H2 і 25H2. Встановити його можна вручну через розділ "Центр оновлень Windows", вибравши необов'язкові оновлення.

Раніше Microsoft пообіцяла, що незабаром користувачі зможуть перезапускати та вимикати ПК без оновлення Windows 11. За замовчуванням завжди будуть кнопки "Перезапустити" та "Вимкнути" без встановлення оновлення. Також розробники дозволять робити нескінченну паузу на встановлення оновлення.

УНІАН вже розповідав, що Windows 11 стрімко набирає популярність серед українських користувачів. У квітні 2026 року Windows 11 вперше подолала позначку в 60% ринку, тоді як частка Windows 10 продовжує падати.

