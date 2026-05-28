Нацбанк посилив гривню: офіційний курс валют на 29 травня

Національний банк України встановив на п’ятницю, 29 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,27 гривні за долар, таким чином українська валюта зросла на 3 копійки.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,44 гривні за один євро, тобто українська валюта зміцнилася на 10 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,26/44,29 грн/дол., а до євро - 51,46/51,48 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 28 травня зріс на 4 копійки і складав 44,52 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,01 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні не змінився і становив 51,90 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,25 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" не змінився і становив 44,45 гривні за долар, а курс євро також залишився на попередньому рівні і складав 51,85 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 43,85 гривні, а євро - за курсом 50,85 гривні за одиницю іноземної валюти.

