Росіяни назвали корабель на честь одного з радянських воєначальників.

На суднобудівному заводі "Янтар", який знаходиться у Калінінграді, заклали великий десантний корабель модернізованого проєкту 11711 "Сергій Кабанов". Про це повідомляє портал "Мілітарний".

Корабель назвали на честь одного із радянських воєначальників, який керував операціями у складі різних флотів, зокрема Північного флоту.

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"Сергій Кабанов" буде п'ятим великим десантним кораблем (ВДК) проєкту 11711, який створюється на базі заводу "Янтар".

Наразі у складі російського ВМФ несуть службу два ВДК типового проєкту 11711 – "Іван Грен" і "Петро Моргунов". Одночасно з "Сергієм Кабановим" на "Янтарі" будують ще два великі десантні кораблі того ж проєкту, які отримали назви "Василь Трушин" і "Володимир Андрєєв".

Ці три ВДК створюють за переробленим проєктом 11711М. Вони отримають, зокрема, велику злітну палубу для вертольотів у кормовій частині. За даними з відкритих джерел, спустити "Сергій Кабанов" на воду планують у 2031 році. Введення до бойового складу варто очікувати не раніше 2032-го.

Кораблі проєкту 11711 - довідка УНІАН

Великі десантні кораблі проєкту 11711 призначені для того, щоб транспортувати морський десант та військову техніку.

На палубі корабля можуть базуватися багатоцільові і транспортно-бойові вертольоти. ВДК проєкту 11711 мають водотоннажність 5000 тонн (стандартну) та 6600 тонн (повну).

У кораблів модернізованого проєкту повну водотоннажність збільшили до 8000 тонн. За даними з відкритих джерел, один такий корабель може транспортувати до 40 одиниць бронетехніки, до 400 десантників, до п’яти вертольотів (наприклад, Ка-29) та десантні катери. Екіпаж - 120 осіб.

Російський флот - останні новини

Нещодавно УНІАН повідомив, що у Санкт-Петербурзі провели церемонію передачі до складу Військово-морського флоту РФ дизель-електричного підводного човна проєкту 636.3 "‎Якутськ"‎. Передбачається, що він може застосовувати торпеди і крилаті ракети "Калібр".

Також варто нагадати, що в кінці 2024 року російському флоту передали нову багатоцільову атомну субмарину К-564 "Архангельськ", яка, як було заявлено, здатна запускати нові ракети "Циркон".

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