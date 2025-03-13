Хоча про передачу даних ракет до поточного моменту не повідомлялося.

З 24 лютого 2022 року США продали вже другій країні дозвукову крилату ракету Tomahawk і технології, пов'язані з нею. Зокрема, військово-морські сили Нідерландів здійснили успішний випробувальний пуск такої ракети з флагманського фрегата HNLMS De Ruyter біля східного узбережжя США, пише Defense Express.

Крім того, повідомляється, що випробування проходили у взаємодії з американським флотом. Нідерланди ще у 2023 році висловлювали бажання отримати Tomahawk для ударів по наземних цілях у радіусі тисячі кілометрів. Після цього були відсутні будь-які дані про кроки, які передували б передачі американських ракет європейській країні. Експерти припускають, що це відбувалося в таємному режимі.

Було відсутнє й укладення відповідного контракту зі США або хоча б дозволу від DSCA на постачання ракет і супутникового обладнання. Також у виданні підкреслюють, що зовсім нещодавно, у листопаді 2024 року, Нідерланди приєдналися до всеєвропейської ініціативи зі створення далекобійної ракети ELSA, що спочатку виглядало як відхід від бажання отримати Tomahawk у своєму арсеналі.

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"На цьому тлі логічним буде сказати, що поява у ВМС Нідерландів можливостей щодо застосування Tomahawk виглядає більш ніж несподіваною", - йдеться в матеріалі. Однак там же наголошується, що портал Naval News у вересні 2023 року писав про те, що всі чотири фрегати проєкту De Zeven Provinciën Нідерландів будуть адаптовані для використання цього типу ракет у період з 2025 по 2029 рік.

Ці військові кораблі особливі тим, що у них вже в наявності є п'ять установок вертикального пуску (УВП) типу Mk 41 (40 пускових шахт), в яких просто необхідно модернізувати систему управління вогнем.

Наразі крилаті ракети Tomahawk є у США, Великої Британії, Австралії та Нідерландів. На черзі - Японія, яка в січні 2024 року замовила поставку 400 ракет цього типу і супутникову апаратуру.

Після чого цими ракетами зацікавилася Німеччина.

Інші новини про ракети Tomahawk

Раніше УНІАН повідомляв, що США показали пуски Tomahawk по об'єктах єменських хуситів. Удари дозвуковими крилатими ракетами Tomahawk завдавали з есмінців у Червоному морі, їх спрямували по об'єктах командування, виробництва і зберігання зброї хуситів.

Крім того, як ми вже зазначали, Австралія стала третьою країною з ракетами Tomahawk. Повідомляють, що Австралія планує купити понад 200 одиниць ракет Tomahawk, щоб розгорнути їх на майбутніх платформах Військово-морських сил (підводні човни класу "Вірджинія" та фрегати класу "Гантер") і на есмінцях класу "Гобарт".

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