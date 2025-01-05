Ракети спрямували на об'єкти командування, виробництва і зберігання зброї хуситів.

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) показало запуск крилатих ракет Tomahawk по об'єктах угруповання хуситів у Ємені. Удари відбулися 31 грудня 2024 року.

Відео запусків ракет з'явилося на офіційній сторінці CENTCOM в соцмережі X. Удари дозвуковими крилатими ракетами Tomahawk завдавали з есмінців у Червоному морі, їх спрямували на об'єкти командування, виробництва і зберігання зброї хуситів.

"Есмінці з керованими ракетами ВМС США зі складу авіаносної ударної групи Harry S. Truman, які діють у Червоному морі, запускають ударні ракети Tomahawk (TLAM) по об'єктах командування й управління підтримуваних Іраном хуситів, виробництву та зберіганню зброї в Ємені 31 грудня, у зоні відповідальності Центрального командування США", - зазначили у відомстві.

Tomahawk - що відомо про цю ракету

Tomahawk – це американська крилата ракета дальньої дії, розроблена для високоточного ураження наземних цілей. Вона була створена компанією Raytheon і використовується Військово-морськими силами США, а також низкою союзників.

Основні характеристики:

тип: крилата ракета;

довжина: близько 6,25 м (з урахуванням стартового двигуна);

дальність: до 2500 км залежно від модифікації;

швидкість: дозвукова (~880 км/год);

бойова частина: може бути оснащена звичайним, ядерним або касетним зарядом;

система наведення: GPS, інерціальна навігація, TERCOM (система рельєфного орієнтування).

Ракета запускається з кораблів, підводних човнів, а в деяких випадках – із наземних платформ. Відома своєю високою точністю та можливістю обходити системи протиповітряної оборони, широко застосовувалася у військових конфліктах, зокрема в Іраку, Лівії та Сирії.

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