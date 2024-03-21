Необхідно створити схему підтримки оборони Шотландії та України, щоб шотландська влада могла працювати з промисловістю, коледжами, університетами над програмами, які могли б допомогти в російсько-українській війні.

Уряд Шотландії має сприяти виробництву зброї для відправки на лінію фронту в Україну. Про це заявив депутат від Шотландської національної партії Стюарт Макдональд, пише The Times.

Політик закликав міністрів "відігравати активнішу роль у підтримці внутрішнього оборонного сектору Шотландії, підвищуючи кваліфікацію і збільшуючи внесок, який він робить у загальні зусилля Заходу з підтримки України".

Він сказав, що необхідно створити "схему підтримки оборони Шотландії та України", щоб шотландський уряд міг працювати з промисловістю, коледжами, університетами та урядом Великої Британії над програмами, які могли б допомогти в боротьбі з російським вторгненням.

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"Така схема могла б також вивчити створення нових можливостей партнерства для підтримки внутрішнього оборонного сектору України за допомогою інвестицій у навички, учнівство, дослідження і розробки", - сказав Макдональд.

За словами депутата, такий крок створить робочі місця в Шотландії і допоможе заповнити "брак кваліфікованих кадрів" в оборонній промисловості. Завдяки цій програмі шотландія отримає економічну вигоду, а також підтримає союзника - Україну

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