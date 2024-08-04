Головком зазначив, що поява винищувачів - це збереження життя українських військовослужбовців.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пообіцяв, що з появою західних винищувачів F-16 українці зможуть ефекивніше протистояти російським атакам.

Про це Сирський заявив у Telegram, коментуючи постачання винищувачів і першу публічну появу в небі над Україною.

"F-16 в Україні. Це означає, що знищених окупантів буде більше. Буде більше збитих ракет і літаків, якими російські злочинці атакують українські міста", - заявив Сирський. Відео дня

Головком подякував союзникам за це рішення, адже "ефективне застосування сучасних літаків - це збереження життя українських військовослужбовців". Крім того, Сирський подякував президенту, міністру оборони й кожному, хто працював 24/7 для того, щоб в нашому небі з'явилися F-16.

"Це ще один важливий крок до нашої Перемоги", - додав він.

Винищувачі F-16 в Україні - останні новини

Наприкінці липня у ЗМІ повідомили, що Україна отримала перші винищувачі F-16. Йдеться про нібито шість літаків від Нідерландів. Літаки вже встигли попрацювати в українському небі як ППО, повідомили журналісти The Telegraph.

Видання The Economist повідомило, що Україна отримала перші десять західних винищувачів F-16 в останній день липня.

У День Повітряних сил України показали перші винищувачі F-16, які передали західні партнери. Цим Україна офіційно підтвердила, що борти вже готові до місій.

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