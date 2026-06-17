ISW підрахували, скільки ракет 'Орєшнік' лишилося у РФ

Для дотримання термінів Путіна, виробник "Орєшніка" відмовився від протоколів забезпечення якості.

РФ, ймовірно, має у своєму запасі лише одну діючу балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік". Про це повідомляють аналітики з Інституту вивчення війни, додаючи, що Москва прагне наростити виробництво цих засобів ураження.

Аналітики зазначають, що Путін видав директиву про пришвидшення виробництва чотирьох додаткових БРСД "Орешнік" після першого застосування по Дніпру в листопаді 2024 року. З того часу РФ запустила дві з них по Україні – по Львову та Білій Церкві. Ще одна ракета впала на окупованій території Донецької області. Враховуючи це, зазначають аналітики, у РФ може лишатися тільки одна така ракета.

Експерти посилаються на джерела аналітиків Dallas Analytics з Міноборони РФ. Ті повідомляють, що виробникам "Орєшніка" довелося обійти протоколи забезпечення якості, щоб дотримуватися тих темпів, які вимагає Путін.

Відео дня

Зокрема Dallas Analytics отримали конфіденційні російські документи, в яких повідомляється про вразливість в авіаційному гіроскопі ГУ-503 радянської розробки. Що фактично порушує можливості точного наведення БРСД "Орешнік" і призводить до відхилення ракети на десятки кілометрів від цілі.

Російський "Орєшнік": важливі новини

Після останнього застосування Росією ракети "Орєшнік", аналітики виявили в ній низку недоліків. Зокрема WELT відзначає, що хоч Москва і називає цю зброю такою, яку нібито неможливо перехопити, однак на практиці в неї є великі проблеми з точністю.

Водночас експерти, які проаналізували залишки російського "Орєшніка", яким вона вдарила по Білій Церкві, зазначили, що більшість електронних компонентів, виявлених в уламках цієї ракети, були від російських та білоруських виробників. Відзначається, що це відрізняє "Орєшнік" від інших ракет РФ, в яких знаходили велику частку компонентів західного виробництва.

Вас також можуть зацікавити новини: