'Орєшнік' виявився не таким страшним: у ракети Путіна знайшли критичний недолік, - WELT

"Орєшнік" має головну проблему – низьку точність ударів, через що його називають радше зброєю залякування, ніж ефективною системою для точкових атак.

Російська гіперзвукова ракета "Орєшнік", яку Кремль подає як "неперехоплювану" зброю, має критичний недолік – низьку точність ударів. Попри швидкість понад 10 Махів і складність для систем ППО, її бойова ефективність у реальних атаках залишається обмеженою, пише WELT.

Під час останнього запуску ракета стартувала з полігону Капустін Яр у Росії та впала в районі Білої Церкви на Київщині. Українська влада повідомила про пожежі в гаражному кооперативі, однак жертв не було.

Аналітики звертають увагу, що для такого удару російські військові використали ракету вартістю у десятки мільйонів доларів, тоді як результатом стало ураження другорядних об’єктів.

"Орєшнік" створений на базі балістичної ракети середньої дальності РС-26 "Рубіж". Він може нести кілька бойових блоків загальною вагою до 1,5 тонни та долати до 5000 кілометрів. Головна перевага ракети – гіперзвукова швидкість і складна траєкторія польоту, що значно ускладнює перехоплення.

Втім, експерти пояснюють, що під час входження в атмосферу навколо ракети утворюється плазмовий шар із температурою у тисячі градусів, який блокує радіо- та супутникові сигнали. Через це ракета має проблеми з корекцією курсу на фінальному етапі польоту, що й знижує її точність.

Саме тому "Орєшнік" називають парадоксальною зброєю: він надзвичайно складний для перехоплення, але водночас недостатньо точний для "хірургічних" ударів по окремих військових цілях.

Виклик для ППО

Традиційні системи ППО, зокрема IRIS-T, не розраховані на боротьбу з такими цілями. Навіть комплекси Patriot можуть перехоплювати подібні ракети лише за сприятливих умов і з використанням найновіших перехоплювачів.

Для протидії таким загрозам Захід створює спеціалізовані системи екзоатмосферного перехоплення – зокрема Arrow 3 та THAAD. Їхнє завдання – знищення балістичних ракет ще поза атмосферою, до розділення бойових блоків.

Попри заяви диктатора Володимира Путіна про "неперехоплюваність" "Орєшніка", військові фахівці вважають, що ракета не є невразливою. Однак для її знищення потрібні супутникові системи раннього попередження, далекобійні радари та надзвичайно дорогі ракети-перехоплювачі.

Атака "Орєшніка" - що відомо

В ніч на 24 травня під час чергової масованої атаки на Україну армія РФ випустила по місту Біла Церква на Київщині ракету "Орешнік" у так званому "кінетичному" варіанті.

Аналітики відповіли на припущення, чи могла ракета відхилитися від цілі на 80 км та чи планував Кремль нею атакувати Київ. Ймовірніше за все, ворог цілився в один із військових об’єктів або аеродром в Київській області.

ISW не виключає, що Росія могла запустити дві балістичні ракети середньої дальності "Орешнік" по Україні. Одна з ракет могла вийти з ладу та впасти на тимчасово окупованій території Донецької області.

