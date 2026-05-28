Що знайшли в залишках 'Орєшніка' у Білій Церкві: ЗМІ дізналися подробиці

Більшість електронних елементів в ракеті були створені в РФ чи Білорусі.

Українські слідчі опублікували висновки щодо уламків російського "Орєшніка", яким РФ атакувала Білу Церкву. Про це повідомляє Defence blog.

Зазначається, що ця ракета несла боєголовки, які були інертними імітаторами, металевими та бетонними блоками без вибухової речовини. Ці ж елементи були знайдені й під час попередніх атак РФ цим видом озброєння.

На місцях ураження цієї ракети експерти виявили кратери діаметром приблизно три метри та глибиною два метри, розміри яких відповідають блокам важких металів, а не вибуховим боєголовкам. І це підриває заяви Кремля про унікальну здатність цієї зброї до глибокого проникнення.

Водночас уламки в Білій Церкві дали українським фахівцям найчіткіше уявлення про внутрішню структуру ракети "Орєшник". Фахівцям зокрема вдалося знайти блок розгортання боєголовки, відповідальний за відділення корпусів, що здійснюють зворотну передачу. Також було виявлено блок проводки, що з'єднує окремі елементи боєголовки. Серед електронних компонентів, знайдених у відсіку наведення, були пристрої з датами виробництва 2018 року.

З посиланням на Владислава Власюка, уповноваженого України з питань санкційної політики, видання пише, що більшість електронних компонентів, виявлених в уламках цієї ракети, були від російських та білоруських виробників. І це відрізняє цю ракету від інших російських засобів ураження, в яких знаходили велику частку компонентів західного виробництва.

Експерти також аналізують локацію удару. Видання відзначає, що такий вибір РФ свідчить про її навмисне географічне зміщення в бік Київської області.

"Поле уламків у гаражному кооперативі Білої Церкви невелике, кратери вимірюються метрами, а кількість жертв саме від боєголовок "Орешника" дорівнює нулю. Саме для цього і була розроблена ця зброя – як політичний інструмент, що говорить мовою систем доставки ядерної зброї, залишаючи при цьому простір для стриманості", – підсумовують аналітики.

Раніше Іван Киричевський, експерт з озброєнь Defense Express, повідомляв, що РФ могла загалом накопичити щонайменше 10 ракет "Орєшнік". Він також наголосив, що Україна не має засобів для збиття цього виду озброєння.

Тим часом британський полковник Хеміш де Бретон-Гордон назвав останнє використання Росією своєї ракети "Орєшнік" "черговим приниженням Путіна". Він зазначив, що це може бути повʼязано з тим, що в Києві розташовані системи ППО "Петріот", які раніше вже збивали інші широко розрекламовані російські види зброї.

