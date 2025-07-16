США хочуть купувати українські дрони, - Зеленський

Натомість Україна зацікавлена у купівлі засобів для формування повітряного щита, додав президент.

Сполучені Штати хочуть купувати дрони, вироблені в Україні. Натомість Київ прагне придбати іншу зброю від американських виробників. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю NewsMax.

За його словами, наразі Київ хоче придбати у Вашингтона зброю, аби створити повітряний щит. Це взаємовигідне співробітництво для обох сторін, адже американці виявили інтерес до українських дронів.

"Є багато дронів, які маємо тільки ми. І ми обговорюємо це з президентом Трампом. Я сказав йому, що дуже хочу купувати у вас речі, які є тільки у вас. Він мені сказав, що Америка хоче купувати українські безпілотники... Я дуже хочу, щоб Америка допомогла нам захистити наше небо. Це дуже важливо", — підкреслив Зеленський.

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Українські дрони на фронті - головні новини

З початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Україна не просто почала активно використовувати безпілотники на полі бою, а й фактично створила з нуля власну дронову індустрію.

Станом на 2025 рік в Україні працює понад 200 компаній, які розробляють або виготовляють дрони. Серед них — і невеликі стартапи, і великі приватні виробники, які кооперуються з державою в межах військово-промислового партнерства.

Сьогодні Україна виготовляє широкий спектр безпілотників: від малих FPV-дронів до важких багаторазових розвідників та ударних апаратів з дальністю польоту до 1000 км. Саме українські дрони дедалі частіше здійснюють точкові атаки на військові об’єкти в тилу РФ, енергоінфраструктуру, склади БК та штаби. Багато з них працюють автономно або в умовах сильного радіоелектронного глушіння.

Україна вже експортує деякі розробки партнерам та ділиться досвідом з країнами НАТО.

Парк БПЛА поповнюється динамічно. Нещодавно Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України вітчизняний безпілотний авіаційний FPV-комплекс "Світловод".

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