Спеціальні підрозділи росіян полюють за українськими операторами дронів.

Україна збільшує власне виробництво дронів, щоб мати змогу давати відсіч ворогові. В інтерв’ю РБК-Україна міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про можливості створення власного аналогу "шахедів" та можливості дистанційного керування дронами на полі бою.

Федоров зазначив, що наші дрони не гірші за російські "шахеди". Проблема в тому, що Росія має більше засобів ППО, тому в них є змога збивати літаками та гелікоптерами наші дрони.

"Наше ППО не дістає до їхніх гелікоптерів, а їхнє дістає до наших, щоб їх збивати", - пояснив міністр.

Відео дня

Також він додав, що у ворога є велика кількість ракет ППО, тому в них є змога збивати наші аналоги "шахедів".

"В цьому плані для нас це відчутно. А що стосується кількості та якості дронів, як вони летять, то такі речі зі зрозумілих причин ми не анонсуємо", - додав Федоров.

За словами міністра, наразі розпочинається грантова програма, головною метою якої є прибирання операторів БПЛА з поля бою.

"Росіяни створили підрозділ "Рубікон", який активно полює за нашими операторами", - розповів очільник Мінцифри.

Він додав, що задачею його міністерства є забезпечення максимально дистанційного керування дронами та впровадження автономності в подальшому:

"Задача стоїть така, щоб оператор міг керувати дроном на полі бою з будь-якого міста країни. Далі – взагалі повна автономність дрона. Але це питання, можливо, років".

Федоров прогнозує, що буде зростати автономність дронів, але щоб проводити дослідження та розробку (R&D), потрібні кошти. Варіант, коли продукт можна зібрати з різних компонентів, вже не пройде.

Тому, додав міністр, треба буде вкладати в R&D, в інженерів, а це все потребує відповідної інфраструктури, людей, наукових кадрів.

Атаки дронами по Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що авіаексперт Анатолій Храпчинський пояснив, чому іноді ворожий дрон може довго кружляти над містом й його не збивають. Причина в тому, що в Україні не вистачає засобів радіолокації та мобільних вогневих груп, що могли б перехоплювати усі дрони. Він порадив українцям доєднуватися до ЗСУ, якщо вони хочуть допомагати знищувати ворожі дрони.

Також ми писали, що Україна налагодила виробництво спеціальних патронів, що здатні збивати дрони. Їх можна використовувати зі стандартної автоматичної зброї. Очікується, що ці боєприпаси допоможуть стримати новий наступ росіян.

Вас також можуть зацікавити новини: