Він нагадав, що Україна перебуває під великим тиском.

Європейські країни-члени НАТО мають відкрити свої гаманці та швидко зібрати гроші на купівлю американської зброї для України. У першу чергу це стосується засобів протиповітряної оборони.

Про це в етері програми Tagesthemen заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. На його думку, ще належить з'ясувати, чи зміна політики Сполучених Штатів Америки щодо України є "поворотом на краще", однак тон спілкування вже змінився.

Погрози запровадити серйозні санкції, якщо Росія відмовиться від припинення бойових дій, міністр вважає значним прогресом та важливим сигналом для України та всієї Європи. Пісторіус зазначив, що під час зустрічі з міністром оборони США Пітом Гегсетом обговорювався весь спектр можливих поставок американської зброї:

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"Що платитимуть європейці, а не США, було зрозуміло вже давно. Але я вважаю за краще, щоб Сполучені Штати були всередині, а не зовні, тому що вони мають виробничі потужності і можуть постачати системи, яких у нас немає. Ось чому сигнал правильний".

За його словами, робочі групи зберуться дуже швидко і працюватимуть над конкретними результатами. Водночас фінансовий тягар має нести не лише Німеччина:

"Всі повинні відкрити свої гаманці до певної міри, щоб швидко зібрати суми, які на початковому етапі необхідні, зокрема, для протиповітряної оборони. Україна перебуває під величезним тиском, оскільки Путін завжди збільшує інтенсивність повітряних ударів, як тільки з'являються навіть найменші розмови про мир. Тому ми закликаємо всіх проявити себе тут".

НАТО купуватиме зброю для України

Як відомо, вчора президент США Дональд Трамп заявив, що готовий продавати європейським країнам зброю для України. Він пообіцяв, шо перше озброєння, зокрема комплекси Patriot, прибудуть вже дуже скоро.

За словами українського лідера Володимира Зеленського, Повітряні сили отримають дві системи протиповітряної оборони від Німеччини, ще одну купить Норвегія.

"Трампівська" схема передбачає, що країни-члени НАТО віддаватимуть Україні власну зброю, а собі купуватимуть нову.

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