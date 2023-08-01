Союзники у найближчі два роки будуть нарощувати виробництво.

Вашингтон шукає шляхи поповнення українського арсеналу зброї боєприпасами 155-мм калібру. Білий дім за рахунок міжнародних союзників хоче допомогти Україні.

Як повідомляє Financial Times, США підписали контракти з Болгарією і Південною Кореєю, а також намагаються переконати Японію долучитися до ініціативи з постачання боєприпасів Україні.

У США розраховують на власні виробничі потужності снарядів 155-мм калібру, а також на промисловість Болгарії та Південної Кореї. Союзники у найближчі два роки будуть нарощувати виробництво. Зокрема США планують підвищити обсяг виробництва боєприпасів з 24 000 до 90 000 снарядів на рік. З цією метою США модернізують завод у Канаді, який займається виготовленням снарядів.

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Боєприпаси для України

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна працює над власним виробництвом 155-мм снарядів "натівського" калібру.

У березні 2023 року в США оголосили, що збільшать в шість разів протягом п’яти років виробництво 155-мм калібру.

Франція нещодавно повідомила, що подвоїть Україні постачання 155-мм снарядів.

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