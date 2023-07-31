Кошти спрямують на оплату праці працівників держорганів та виплати за державної соціальної допомоги.

До державного бюджету України надійшов грант в розмірі 1,25 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку.

Як повідомили у Міністерстві фінансів, грант наданий як частина п’ятого додаткового фінансування в рамках проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine). Метою проекту є часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони.

Залучене грантове фінансування буде спрямовано на відшкодування видатків держбюджету, зокрема, на оплату праці працівників державних органів та виплат за окремими програмами державної соціальної допомоги (ВПО, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім’ям, виплати житлово-комунальних субсидій) та інших соціальних виплат.

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"Черговий грант допоможе уряду України відшкодувати пріоритетні видатки соціальної та гуманітарної сфери. Надзвичайно вдячні уряду та платникам податків США за солідарність та безпрецедентну підтримку України у цей визначальний для нашої держави період", - сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Зазначається, що в 2023 році Україна вже отримала 8,45 млрд доларів грантових коштів прямої бюджетної підтримки від США. А від початку повномасштабної війни до держбюджету України вже надійшло 20,4 млрд доларів грантових коштів від Сполучених Штатів.

Фінансова допомога для України - деталі

27 липня до державного бюджету України надійшло 1,5 мільярда доларів пільгового фінансування, кошти позики були надані під гарантії Уряду Японії через механізм Цільового фонду Світового банку.

25 липня Європейський Союз надав Україні наступні 1,5 мільярда євро в межах макрофінансової допомоги на відновлення інфраструктури.

У Національному банку повідомили, що наступного року для фінансування дефіциту бюджету 2024 року буде потрібно щонайменше 37 млрд доларів. За підсумками цього року міжнародна допомога сягне 42 млрд доларів.

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